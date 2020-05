Rendez-vous familial de lUniversité Centrale avec ses étudiants internationaux

Habituée à organiser son diner ramadanesque annuel en compagnie de ses étudiants africains et internationaux, l’Université Centrale membre d’Honoris United Universities, et malgré la crise sanitaire dû au Covid-19 a tenu à célébrer cet événement comme à l’accoutumé autour d’un diner lors du mois saint.

C’est sur une plateforme de téléconférence que les étudiants, membres de l’administration ainsi que les directeurs des institutions membre de l’Université Centrale ont fait de cette soirée, un moment de convivialité de partage et de joie autour d’un dîner que la direction a pris soin de livrer à la totalité des étudiants internationaux.

En cette période difficile et malgré les obstacles engendrés par cette pandémie, le Groupe Université Centrale n’a cessé d’affirmer sa responsabilité, en apportant le maximum de confort et d’aides aux étudiants tunisiens, mais aussi et surtout aux étrangers qui n’ont pu rejoindre leurs pays et familles, tout a été pensé pour leur facilité au maximum les difficultés du quotidien.