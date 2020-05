« Far7et El Aïd » avec Tunisie Telecom : 3 voitures Wallys Car, 116 mille DT et des cadeaux pour 32 gagnants

Démarrée depuis le 31 décembre dernier, La première édition 2020 du Grand Jeu Marbou7a a pris fin le 29 mars dernier. La cérémonie de remise officielle des cadeaux a eu lieu le mercredi 20 mai 2020, au siège de la Direction Centrale des Affaires Commerciales & Marketing à Tunis. Pour éviter le regroupement, les rendez-vous fixés pour les des gagnants ont été espacés.



Comme nous le savons déjà, le grand jeu « Marbou7a » est un jeu SMS qui permet à tous les clients mobiles de Tunisie Telecom de gagner des lots attractifs, soit 2.000 dinars par semaine, des cadeaux-surprises (PC Gamer, PlayStation 4, Smartphones, tablettes, Smart Tv, Laptop), 30.000 DT cash chaque mois et 3 voitures Wallys Car d’une valeur de 49.000 dinars chacune.

Au cours de cette cérémonie, 32 gagnants se sont vus remettre leurs cadeaux.

Surprise d’être la gagnante de l’une des 3 voitures Wallys Car, Ela Oueslati, étudiante à l’institut supérieur de biotechnologie de Monastir, a exprimé toute sa satisfaction. Heureuse, la jeune étudiante, a invité tous les clients TT à participer aux différents jeux de TunisieTelecom. Pour elle, c’est l’opérateur de télécommunication le plus généreux en Tunisie.

La deuxième voiture de couleur bleu est revenue à M.Ali Miraoui de Kairouan.

Surpris par cette belle voiture, M. Miraoui n’a pas caché sa joie. Il a remercié tous les responsables de TT pour avoir organiser ce jeu.

Ezzine Daboussi, gagnant de la troisième voiture et commerçant de pièces auto à la retraite, était impressionné par la robustesse et la qualité du véhicule Tunisien hors des sentiers battus avec un chassis galvanis, de la fibre de verre pour carrosserie, et une motorisation PSA Powertrain.

« J’ai pensé que c’était de l’arnaque » a confessé M.Ezzeddine Chouchène, qui s’est vite renseigné auprès de l’huissier de justice chargé de ce jeu, avant d’être rassuré que l’appel était réellement de Tunisie Telecom. Venu de Sidi Bouzid pour récupérer son chèque de 30.000 dinars, il a vu ainsi un rêve se réaliser. Très content, il a apprécié la crédidbilité de Tunisie Telecom par rapport au jeu. “Je ne manquerai plus au rendez-vous “, a-t-il-promis.

« Avec une telle somme, j'espère pouvoir aider mon fils ainé à terminer les travaux de construction de sa petite maison en chantier depuis quelques mois » a annoncé le gagnant du 2ème lot cash de 30.000 dinars M.Mohamed Anouar Ben Tourkia retraité de l'institut de Pasteur.

Le 3ème gagnant des 30 000 dinars, Neji Belracheche de Médenine, n’a malheureusement pas répondu à l’invitation en raison des mesures d’interdiction de déplacements. Toutefois il pourra récupérer son chèque à tout moment après la période de confinement.

Les moins chanceux sont rentrés avec, tout de même, un chèque de 2.000 dinars. Ce qui est, en ce temps de crise, une petite fortune. *

Chacun des gagnants, a déjà en tête son petit projet, l’un va utiliser le chèque pour payer ses dettes, l’autre pour financer l’étude de ses enfants, alors que la plupart d’entre eux souhaiteraient faire plaisir à leurs enfants en leur offrant de beaux habits pour l'Aïd.

Dans ce contexte, Le représentant de la direction marketing, Ramzi Ayadi, a déclaré que Tunisie Telecom a mis le paquet : près de 276 000 DT de récompenses pour les gagnants.

M.Ayadi a également souligné que ce jeu outre sa valeur financière, s’est caractérisé par un contenu divertissant 100% Tunisien : patrimoine culturel et historique, célébrités tunisiennes (comédiens, chanteurs, scientifiques, poètes, sportifs) patrimoine oral et populaire et patrimoine architectural etc…

Ramzi Ayadi a expliqué que l’organisation de ces compétitions s’est intégrée dans la culture de Tunisie Telecom, soulignant que l’opérateur historique des télécommunications en Tunisie, vise principalement à offrir le meilleur service pour satisfaire ses clients et les rendre heureux.

Il faut dire que la marque a beaucoup gagné en faisant parler d’elle. Certains gagnants, à l’instar de M. Ahmed Zouawi, ont même changé d’opérateurs pour pouvoir jouer.

« Ce big game Marbou7a, qui a été relancé le 31 mars 2020, va continuer jusqu’au 28 juin 2020 avec 19 lots mis en jeu : 2.000 T chaque semaine, 3 voitures Kia Piccanto LX d’une valeur de 40.000 dinars chacune et 40.000 T dinars cash chaque mois » annoncera Ayadi Ramzi, tout en ajoutant que la compagnie offrira davantage de surprises à ses clients via le lancement de deux nouveaux concepts de jeux web:

- Le jeu « Elkoora Win » lancé depuis le 9 avril 2020 où chaque participant pourra gagner 1000 dinars chaque jour en devinant le bon emplacement du ballon sur une photo tirée d’un match de football.

- Le jeu « Tchanchina By TT » inspiré de notre patrimoine oral où le participant est invité à résoudre des énigmes traditionnelles en dialecte tunisien, à redécouvrir leurs histoires et à se plonger dans leurs poésies tout en gagnant des lots considérables : 500 TND par jour. Ce jeu a été lancé le 19 mai 2020.