Les mesures prises par Italcar face à la pandémie Covid-19

Des directions sensibilisées : pour des impératifs de santé

Dès le début du confinement et dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, Italcar, concessionnaire officiel des marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco en Tunisie, a mis en place des mesures d’hygiène très strictes au niveau de tous ses sites, que ce soit ses showrooms officiels au Lac et à Mégrine, sur son Concept-Store Azur City, et auprès des différents services après-vente de son réseau officiel.

La direction générale d’Italcar a veillé́ au déploiement d’un plan minutieux de protection pour les clients mais aussi pour ses employés et ce, à plusieurs niveaux. Il s’agit tout d’abord d’une application rigoureuse des mesures d’hygiène et de sécurité́ telles que recommandées d’une part par le ministère de la Santé et d’autre part par son constructeur (Nettoyage régulier des objets fréquemment touchés, partage limité des équipements sur le lieu de travail …).

Ensuite, des actions de désinfection régulières de tous les locaux et des véhicules sont entreprises régulièrement, outre la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et l’obligation du port de masque et de gants à usage unique.

De même que les règles de distanciation sont appliquées, à savoir un mètre minimum entre les personnes.