MG apporte son aide à lhôpital Charles Nicole et au centre dhébergement des femmes victimes de violences

Toujours présente dans les moments les plus délicats afin d’apporter son aide et son soutien, la société Magasin Général réitère sa solidarité en cette période difficile à travers une aide logistique importante aux établissements confrontés au Covid-19.



A ce titre, après avoir été aux cotés des hôpitaux, Abderrahman Mami de l’Ariana et celui de La Rabta de Tunis afin de faciliter le quotidien du corps médical y exerçant, la société Magasin Général apporte sa solidaire action à deux autres établissements au cœur du combat mené contre le Covid-19 et qui sont, l’hôpital Charles Nicole de Tunis et le Centre d’hébergement des femmes victimes de violences. Ce Centre, mis en place par le Ministère de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées, joue un rôle crucial en cette période particulière.





Pour ce faire, le Centre Hospitalier de Charles Nicole a reçu, sous forme de dons, une importante quantité de produits en soutien au stock de l’hôpital devant répondre aux besoins du personnel médical mais aussi de recevoir et de traiter les patients dans des conditions optimales.





Ces produits incluent des gants des oreillers, des draps, des couettes, des couverts ainsi que tout matériel nécessaire à l’entretien hygiénique de l’établissement à savoir des sacs poubelles, des balais, des lavettes des serpillières.





Pour le Centre d’hébergement des femmes victimes de violences, la société Magasin Général, en étroite collaboration avec le Ministère de la femme, de la famille de l’enfance et des personnes âgées, fournira toute l’aide nécessaire aux femmes et aux personnes qui y travaillent. Soit, des cafetières, des boites à pharmacie, des thermos, des blouses, des serviettes de bain, des pantoufles, des sous-vêtements ainsi que des biberons.





A travers ses aides MG, reconfirme encore une fois toute l’importance qu’elle accorde aux valeurs de solidarité et d'entraide entre les différentes composantes de la société tunisienne qui ont fait montre d'unité et de dévouement, travaillant sans relâche au service des plus vulnérables pour une Tunisie meilleure !