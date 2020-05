STB : La volonté d'une banque à reconquérir le podium

Depuis un bon moment la STB, mère des banques Tunisiennes ne cesse de nous surprendre.

Du Swift GPI, au prix de la meilleure banque digitale en Afrique en 2019, à la double distinction prix meilleure transformation agile et intégrée et prix de Solution et parcours client en 2020 pour arriver enfin à sa dernière Assemblée Générale Ordinaire.

Une première dans le secteur, l'Assemblée Générale Ordinaire de la STB s'est tenue en visio-conférence mercredi 06 Mai 2020 à partir de son amphithéâtre de la Cité des sciences.

Les conditions exceptionnelles et particulières que vit le monde entier et aussi la Tunisie, n'ont pas entravé la volonté de la STB de maintenir la tenue de l'assemblée générale avec respect des délais.

Avec une organisation indéfectible, toutes les mesures du confinement ciblé ont été prises avec sérieux et rigueur : Distanciation sociale, Distribution de bavettes à l'entrée et mise à la disposition de gel désinfectant pour les actionnaires présents.

Avec l'implication de son personnel, le rajeunissement de ces effectifs, une vraie synergie s'est installée au sein de la STB, appuyée par une forte culture d'appartenance de la part du personnel et une grande volonté à reconquérir le podium.

Au cœur de sa transformation digitale, la STB continuera sa stratégie d'innovation et de digitalisation avec brio.