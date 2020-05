Batam réouvre ses portes lundi 11 mai 2020

Batam, le spécialiste et pionnier de l'Electroménager et du Multimédia en Tunisie rouvrira ses portes à partir du lundi 11 Mai 2020.

A partir de cette date, ses points de vente seront ouverts quotidiennement de 9h à 16h30, avec l’adoption de mesures préventives barrières contre l'expansion du coronavirus, conformément à la stratégie nationale pour un déconfinement progressif et ciblé.

Batam tachera comme d’habitude à garantir à ses clients les produits et les services habituels qu’elle a pris l’habitude de leur offrir.

Comme plusieurs entreprises tunisiennes, BATAM a mis au point mort ses services en fermant ses magasins depuis le 22 mars dernier, en conformité avec la décision de confinement total adoptée par les autorités tunisiennes à cause de la propagation du Coronavirus covid-19 .

Néanmoins les salariés de BATAM n’ont pas baissé les bras durant cette période.

Conscients de la nécessité de l’entraide et de la solidarité durant cette période difficile, les employés de BATAM ont renforcé les équipes de l’enseigne mg filiale du groupe magasin général et ils ont travaillé avec eux en parfaite harmonie et soutien pour fournir les denrées alimentaires nécessaires aux tunisiens, dans cette période difficile.

BATAM salue dans ce cadre tous les efforts fournis par ses collaborateurs et ses employés, ainsi que leur engagement auprès des équipes de MG afin de surmonter ensemble cette crise.

La direction de BATAM comme celle de mg remercient également leur fidèle clientèle pour leur patience et leur compréhension.

Aujourd’hui à l’heure du déconfinement progressif et ciblé, BATAM s’est bien donc préparé pour rouvrir ses points de vente en assurant la mise en œuvre de bonnes pratiques préventives pour protéger ses collaborateurs et clients.

Avec son nouveau Look, son nouvel Esprit et sa nouvelle Vision, BATAM, c'est aujourd'hui 17 magasins en Tunisie et plus de 20 ans d'expérience dans le multimédia et l'électroménager.