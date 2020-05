Mall of Sousse annonce le report de sa réouverture

En fonction de l’annonce des autorités du programme de déconfinement en trois étapes adopté en Tunisie et conformément au communiqué du ministre du Commerce en date du 1er mai 2020 qui a prévu que toutes les activités commerciales reprendront à partir du 4 mai, à l’exception des magasins de prêt-à-porter et des grandes surfaces commerciales qui reprendront le 11 mai, Mall of Sousse s’est préparé à rouvrir ses portes dès lundi prochain.



Mall of Sousse a, dans ce sens, élaboré un plan de reprise dans lequel il a pris toutes les mesures préventives nécessaires et adéquates conformes à la politique nationale de lutte contre le Covid-19.



Pour rassurer ses clients et éviter tous les risques possibles, Mall of Sousse a décidé d’adopter les mesures suivantes qu’il a prises en collaboration et sous le contrôle du bureau international de prévention Crystal international :



-Prise de température à l'entrée pour tous les visiteurs et les employés



-Port du masque obligatoire



-Le nombre de visiteurs sera limité à une personne pour dix mètres carrés



-Disponibilités des gels hydro-alcooliques dans le Mall et dans les magasins



-Désinfection totale du Mall avant l'ouverture et tous les soirs après la fermeture



Des bus ont été loués et mis à la disposition de tous les employés travaillant dans le Mall afin de faciliter leurs déplacements et d'éviter qu'ils n'utilisent les transports en commun.



Néanmoins et au moment où les préparatifs de la reprise touchaient à leurs fins, grande fut la surprise d’apprendre ce samedi 9 mai 2020 la décision des autorités de reporter l’ouverture des Malls.



Bien que cette décision soit surprenante et totalement injustifiée, surtout sur les plans sanitaire et économique, « Mall of Sousse » informe ses clients qu’il s'y conformera et reportera sa réouverture à une date ultérieure.