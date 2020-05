Amen Bank : Distribution des aides sociales, grâce au « Dinar Express » 1er produit Cardless en Tunisie

Pour faire face aux répercussions économiques et sociales, engendrées par le COVID-19, AMEN BANK continue à se mobiliser et profite de son application 100 % tunisienne de Mobile Payement «Dinar Express», afin de permettre, aux personnes concernées, de retirer leurs aides sociales sur plus de 200 DAB d’Amen Bank .

Il est à préciser que cette action s’est concrétisée, en partenariat avec les ministères concernés et la Société Monétique Tunisie et ce, conformément au planning annoncé par le Ministère de Affaires Sociales.

Dans ce cadre et pour conférer encore plus d’efficacité à cette action, Amen Bank installe également des DAB mobiles, dans des zones en manque d’équipement de points de distribution des aides sociales, pour faciliter leur retrait, au plus grand nombre et pour éviter ainsi les files d’attente, préjudiciables à la santé des tunisiens.

« Dinar Express» est la 1ère application 100% tunisienne, de transfert et de réception d’argent sans carte 24h/24 et 7j/7, développée par des experts métiers d’Amen Bank et lancée depuis 2008. En effet, grâce à la technologie Cardless (sans carte bancaire), le bénéficiaire peut retirer son argent de n’importe quel DAB Amen Bank , en indiquant simplement le numéro de sa carte d'identité et un code de retrait.