Reprise des services chez Italcar avec toutes les précautions dusage

Afin de répondre aux besoins de ses clients, la société Italcar, représentant officiel des marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco en Tunisie, annonce une reprise de ses activités commerciales dans la capitale et dans plusieurs grandes villes. Son service après-vente n’a pas arrêté de travailler même en période de confinement.

Italcar a annoncé ses horaires de travail du mois de Ramadan « du lundi au vendredi de 8h à 14h » pour les services après-vente des véhicules des marques qu’elle représente à son siège principal de Mégrine, le service après-vente de Cité El Khadhra, le showroom des berges du lac ainsi que ses agences agréées.

Dans ces circonstances exceptionnelles, il va de soi que la direction générale d’Italcar a veillé au déploiement d’un plan strict de protection pour les clients mais aussi pour ses employés et ce à plusieurs niveaux.

Il s’agit tout d’abord d’une application rigoureuse des mesures d’hygiène et de sécurité telles que recommandées par le ministère de la Santé.

La société Italcar souligne demeurer à la disposition de ses clients à distance via ses pages Facebook et site web www.italcar-sa.tn. Pour plus de renseignement, il est possible de contacter le service après-vente Fiat, Alfa Romeo et Jeep au 58 530 625 ainsi que le service commercial au 31 363 250.