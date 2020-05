Covid-19 : La Fondation EFE-Tunisie lance linitiative nationale « sa7ti.tn »

La Fondation Education For Employment (EFE-Tunisie) annonce le lancement d’une initiative nationale "Sa7ti.tn" dans le cadre de l’effort national de la lutte contre le Covid-19.

Destinée à tous les personnels hospitaliers, médicaux et paramédicaux, www.sa7ti.tn est une plateforme de formation en ligne gratuite, dédiée à la prise en charge des patients #covid19. Ce projet, réalisé en collaboration avec l'Institut des Métiers de Santé et avec l'appui de l'Ambassade des Etats Unis en Tunisie, vise à la sensibilisation et à la formation du personnel médical et paramédical afin de les protéger et les soutenir tous dans

leurs efforts pour la lutte contre le Covid-19.

Sa7ti.tn : Assurer la protection et la formation des combattants de première ligne

Depuis l’annonce des premiers cas covid-19 en Tunisie, la fondation EFE Tunisie en collaboration avec l’Institut des Métiers de Santé et avec l’appui de l’Ambassade des Etats Unis, a décidé de mettre ses compétences à la disposition de l’effort national.

Aux vues des stratégies de confinement générales et ciblées, l’approche de la fondation s’est adaptée avec une forte orientation vers la formation en ligne d’où l’idée de la plateforme Sa7ti.tn.

Etant un acteur de la société civile spécialisée dans la formation pour l’emploi, la Fondation EFE Tunisie en collaboration avec l’Institut des Métiers de Santé et avec l’appui de l’ambassade des Etats Unis en Tunisie, a choisi de contribuer à sa manière à la mise à niveau des combattants de la première ligne contre le covid-19 en privilégiant son atout principal à savoir la formation pour accroitre l’efficacité des différentes interventions.

A travers cette initiative, les formateurs du programme montent au front pour faire face à cette nouvelle situation assurant ainsi la prise en charge du personnel opérationnel sur terrain. La formation est assurée par un professeur agrégé en médecine d’urgence, expert en simulation médicale, assisté par une équipe de professionnels diplômés en simulation.

Les sessions de simulation haute-fidélité en live streaming

Le cycle de formation se déploie sur plusieurs formes : vidéos pédagogiques avec slides, vidéos pédagogiques avec utilisation de la simulation médicale haute et basse fidélité et une vidéo pédagogique en 2D. Toutes les formations sont proposées avec une évaluation antérieure et postérieure de la formation et feront l’objet d’une certification.

L’initiative Sa7ti propose particulièrement des sessions de simulation haute-fidélité en live streaming qui seront proposées en direct sur Microsoft Teams. Pour participer, les personnes intéressées peuvent s’inscrire sur la plateforme « Sa7ti.tn » pour recevoir le lien à la session de leur choix. La simulation médicale haute-fidélité est l’outil parfaitement adapté pour bien s'entrainer à la prise en charge des situations critiques, dans un cadre contrôlé et sans risque pour les patients et les professionnels. C’est une préparation sur le plan pratique, émotionnel et organisationnel pour anticiper une situation critique réelle. Les participants seront confrontés à une situation clinique en rapport avec le contexte du Covid-19 grâce à un scénario de simulation médicale.

Deux sessions de formation haute-fidélité en live streaming de 2 heures chacune sont prévues le jeudi 7 Mai à 11h00 et à 13h00. La session se déroulera en direct depuis la plateforme sa7ti.tn et les inscrits vont assister à deux scénarios retransmis en live streaming :

• Scénario 1 : Prise en charge d’un cas suspect COVID19 non compliqué,

• Scénario 2 : Prise en charge d’un patient confirmé au Covid-19 en détresse vitale.

Chaque scénario débute par un briefing et se termine par un débriefing à l’issue duquel des actions d'amélioration et des rappels basés sur les dernières recommandations seront faits. Les participants à ces séances peuvent interagir en posant des questions en temps réel aux formateurs afin de compléter leurs connaissances et améliorer leurs pratiques.