A travers son programme Tunisia jobs : l'USAID attribue la première subvention approuvée à Dasri Sterile

En réponse à la crise du COVID-19 en Tunisie, l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), à travers son programme Tunisia Jobs, Opportunities & Business Success (JOBS), fournit une assistance aux entreprises privées en première ligne de la lutte contre la pandémie. Tunisia JOBS accompagne également la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour déployer rapidement des financements auprès des entreprises impactées par la crise économique.

La première subvention approuvée est attribuée à Dasri Sterile, une société spécialisée dans le traitement et l'élimination des déchets médicaux dangereux. L'entreprise est située à El Krib dans le gouvernorat de Siliana. Dans le cadre de l'effort national de lutte contre le COVID-19, l'entreprise doit augmenter considérablement sa capacité de traitement. Elle utilisera les fonds de subvention pour acquérir rapidement de l'équipement pour traiter et stériliser plus de déchets. La subvention est évaluée à 650 000 TND.

A travers son programme Tunisia JOBS, l'USAID assiste la CDC dans la conception et la mise en place d'un fonds de 700 millions de TND pour soutenir les entreprises touchées par la pandémie. Tunisia JOBS apporte un soutien dans la structuration du fonds, la révision des réglementations et des procédures et l'identification des mécanismes permettant un transfert rapide des fonds aux entreprises.

Dans le cadre de cette action, Tunisia JOBS collabore avec la CDC et le secteur du capital-investissement afin d’établir une plate-forme digitale pour identifier les entreprises à la recherche de titres de créance, de capitaux propres et de quasi-fonds propres.

« L’USAID est heureuse de fournir cette assistance d'urgence dans le cadre de notre réponse globale à la crise COVID-19. La pandémie a porté un coup dur à l'économie en Tunisie, comme dans tous les autres pays. Nous comptons, à travers Tunisia JOBS et d'autres programmes de l'USAID, faire face à la crise actuelle, et contribuer à la reprise qui suivra, grâce au soutien du gouvernement et à l'esprit d'entreprise tunisien », a déclaré M. Peter Riley, Directeur de la Mission USAID Tunisia.