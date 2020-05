Enova, Orange Tunisie et Dräxlmaier : Le robot Zourni déployé à lhôpital Abderrahman Mami pour rapprocher les malades de leurs familles

Avec la pandémie du Covid-19 et les directives de confinement, les visites des personnes hospitalisées atteintes du Covid-19 sont interdites pour éviter toute forme de contamination. Zourni a été développé dans l’objectif de surmonter la contrainte d'isolement imposée par le Covid-19 aux personnes hospitalisées. Cette solution offre aux familles de ces personnes la possibilité de les visiter à distance sans aucun risque de contagion.

La solution Zourni est le fruit d'une collaboration entre trois entreprises : Dräxlmaier, Orange Tunisie et Enova Robotics. Elle est déployée à l’hôpital Abderrahmen Mami de pneumo-phtisiologie (Ariana). Elle se présente sous la forme de deux composantes :

Une plateforme de réservation en ligne (www.zourni.tn) : Les proches de la personne hospitalisée peuvent se connecter à cette plateforme et demander une visite en indiquant le créneau horaire souhaité et en précisant quelques données requises (la personne hospitalisée, numéro de chambre, lien de parenté, horaire de visite souhaité, etc.). Le médecin valide le créneau en fonction de l’état du malade.

Un robot de téléprésence : Il s’agit d’un système de visioconférence mobile animé par un robot permettant de voir et de dialoguer en temps réel avec son interlocuteur de façon interactive. Le robot est par ailleurs complètement autonome. Il cartographie le service dans lequel il pourra naviguer et il calcule tout seul sa trajectoire pour aller d’un point vers un autre tout en évitant les obstacles.





Zourni permet de maintenir le lien social entre les malades et leurs proches et participe dans l’accélération de la guérison du passion. Cette solution permet en outre de soulager le personnel hospitalier pour se consacrer aux soins à apporter aux malades (au lieu de répondre constamment aux familles sur l’état de leur proche).

Ces personnes sont généralement affaiblies et ne peuvent même pas tenir un téléphone ou une tablette pour communiquer avec leur proche. Sur un autre plan, Il est reconnu que le confort et le support familial diminue le temps d’hospitalisation et améliore la récupération.

Zourni peut être utilisée également après le confinement pour maintenir les liens entre les personnes hospitalisées dans les hôpitaux à Tunis et leurs familles qui habitent en régions.