L'économie sociale et solidaire : un levier économique et une solution privilégiée de reprise post Covid-19

La Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie, la CONECT, organise samedi le 09 mai 2020 à 13h un webinaire autour du thème « L'économie sociale et solidaire : levier économique et solution privilégiée de reprise post COVID-19 ».

En effet, la crise sanitaire a clairement démontré les limites des deux secteurs public et privé.

Le secteur public déjà en difficulté depuis 2011 est submergé par la gestion les déséquilibres financiers, et le secteur privé est constitué en grande majorité de très petites et de petites entreprises, sous-capitalisées, fragiles et endettées et dont une grande partie risque la disparition à cause de cette crise sans précédent.

D’où une prolifération attendue du chômage avec toutes les répercussions sociales.

Aujourd'hui, plus que jamais : l'économie sociale et solidaire s’impose.

En Tunisie un projet de loi est en cours de promulgation que l’on doit activer car cette économie serait un levier de croissance important et un excellent rempart pour la période à venir.

Thèmes du Webinaire

- Quel cadre juridique pour l'économie sociale et solidaire : état des lieux. - Quel apport de l'économie sociale et solidaire au secteur économique et quelles sont ses perspectives ?

- Benchmark et bonnes pratiques de l’ESS

Intervenants du webinaire :

- Aslane Berjeb, avocat d'affaires et membre du bureau exécutif national.

- Jihene gaza chargée du suivi du travail gouvernemental au cabinet du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi.

- Mehdi Baccouche, co-funder de Shanti

- Riadh Zghal, sociologue et experte.

Lien de l’inscription :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLLXcEoluXWBUwBrnb _OcUWCjpmKrtKd7PmLxCdMJwl8BOJQ/viewform?fbclid=IwAR2XJp

DNx3HDEaFrkrGn5Gwdytr4KUl-zAGT4mh1iHkc0lzuac5hSwLfwKY