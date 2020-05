Nelson Mandela a dit " L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde". Il est clair que les priorités à court et à moyen terme peuvent nous détourner temporairement de celles à plus long terme. La crise sanitaire et ses conséquences sociales et économiques méritent par leur gravité et leur ampleur toute notre attention. Mais cela ne doit pas nous faire oublier que l'avenir de notre pays et celui de nos enfants dépendent aussi et surtout de l'Education. Nous devons agir aujourd'hui pour espérer des résultats positifs sur les générations futures.



Le gouvernement tunisien a pris un certain nombre de décisions concernant le retour à l'Ecole et les différents examens. Il est légitime de se demander si ces décisions tiennent compte de tous les paramètres :



- Complexité du système éducatif par sa diversité (âges, filières, régions...)

- Saturation des classes et mixité favorisant la transmission du virus

- Disparités sociales et inégalités potentielles dans l'application des mesures de distanciation et les gestes barrières.

- Décalages potentiels entre les élèves ayant pu suivre des cours à distance ou non.

- Niveau de préparation des établissements pour accueillir les bacheliers et les étudiants...





De plus, l'interruption prolongée des études liée au confinement risque d'avoir des répercussions négatives sur la scolarité des élèves les plus fragiles pour lesquels la reprise sera un vrai challenge. Les enseignants ont à ce titre une grande responsabilité et la réussite de cette reprise dépend énormément de leur préparation et leur engagement.





Express FM a donc décidé de consacrer sa journée spéciale mardi 5 mai 2020, à cette thématique : "Education : construisons l'avenir malgré la crise", pour analyser avec nos invités ces mesures, leurs conséquences et la prise en compte des différents paramètres. Nous tenterons également avec des experts, des représentants des différentes filières éducatives, des membres de la société civile, et des responsables publics et privés de répondre à toutes vos interrogations sur :



- Situation des élèves qui ne vont pas reprendre les cours : quel serait l'impact sur leurs compétences pour la rentrée prochaine ?

- Accès aux collèges et aux lycées pilotes : quels critères ?

- Stages obligatoires en entreprise et Projets de fin d'études des étudiants : annulation ou reports ?

- Concours des grandes écoles et autres concours spécifiques : quand et comment ?

- Orientation post bacs, inscriptions, rentrée de septembre ... calendrier et modalités

- Etudes à l'étranger : qu'est ce qui va changer pour la rentrée prochaine

- Y a t il des leçons à tirer de ce qui vient de se passer pour changer radicalement nos méthodes éducatives

Ainsi que toutes les questions que vous voudrez bien nous adresser via Facebook Messenger sur notre page RadioExpressFM ou par mail sur studio@expressfm.tn





Cette crise sanitaire a impacté les sociétés du monde entier avec des répercussions que nous mettrons probablement des années à comprendre. Elle a également permis au génie tunisien de s'exprimer plusieurs fois ces dernières semaines. Faisons en sorte d'en profiter pour transformer l'essai, changer de paradigme et moderniser notre Education pour un meilleur avenir pour nos enfants.