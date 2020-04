Tunisiens bloqués en France suite au Covid-19 : BH Bank met à leur disposition deux unités hôtelières de près de 200 chambres individuelles

Surpris par l’arrêt du transport aérien et la fermeture des frontières, nos compatriotes tunisiens en séjour provisoire en France pourront désormais bénéficier d’un hébergement gratuit en attendant leur rapatriement au pays. Grâce à BH Bank et son bureau syndical UGTT, deux unités hôtelières d’une capacité totale de près de 200 chambres individuelles aménagées en mode appart-hôtels, sont mises à leur disposition dans la région parisienne. Offertes par la chaîne « Arcantis Hôtels », la première unité est située à Palaiseau, et la seconde, à Thiais.

Cette opération a été montée, avec le concours du bureau syndical UGTT de BH Bank, en étroite collaboration avec le Consulat Général de Tunisie à Paris. Les aspects opérationnels et logistiques seront assurés avec la contribution du Collectif des Artistes contre le Covid-19 (CACC-19) et du Groupement Associatif du Sud Tunisien (GAST).

Les ressortissants Tunisiens concernés qui souhaitent bénéficier de cet hébergement gratuit sont invités à remplir le formulaire en ligne disponible sur le lien suivant :

BH Bank – Tunisiens à l’étranger : Un lien profond et particulier

Depuis sa création, déclare Hichem Rebaï, directeur général de la Banque, BH Bank a toujours été également la banque des Tunisiens à l’étranger, fructifiant leur épargne, facilitant leur accès à la propriété foncière et finançant leurs projets dans leur pays natal. Ce lien historique, sans cesse affermi un long des années, ne peut que susciter un sincère élan de solidarité et de secours que BH Bank entreprend en toute spontanéité en faveur de nos compatriotes à l’étranger. La conjugaison des efforts de la Banque, du Bureau Syndical UGTT, du Ministère des Affaires étrangères, du Consulat Général de Tunisie à Paris, ainsi que « ARCANTIS HOTEL », Collectif CACC-19, et du groupement GAST a été utile pour cette concrétisation.