Covid-19 : CEED Tunisia lance une plateforme de réseautage « CEED Network » à la rescousse des entrepreneurs pénalisés

La pandémie du Covid-19 a pu fragiliser des centaines d’entreprises en Tunisie. Entre fermeture de points de vente, arrêt des unités industrielles et blocage des chaines logistiques, le manque à gagner se veut considérable et les PME vont à vau-l’eau. C’est dans cette marge que CEED Tunisia, grâce au bailleur de fond USAID, a lancé une étude auprès de 300 entrepreneurs dans plusieurs régions de la Tunisie pour mesurer l’impact du Coronavirus sur leurs activités.

Une étude qui en dit gros





Il en découle qu’en moyenne 75% des entrepreneurs ont dû mettre en suspend leurs activités. Plus encore, c’est le Sud qui a été le plus pénalisé par la crise sanitaire. Ce qui a fait monter à la surface des problèmes d’impayés et de gestion de stocks.

Dans la zone Nord-Ouest (Kef, Siliana, Beja, Zaghouan et Jendouba), 70% des entrepreneurs ont arrêté leurs activités, 25% les ont réduites alors que 5% seulement ont maintenu le labeur.

Pour ce qui est du centre du pays (Kairouan, Kasserine et Sidi Bouzid), 77% des entrepreneurs ont fermé leurs portes, 22% maintiennent tant bien que mal leurs exercices et 1% seulement travaillent à plein régime.

Quant au sud (Gafsa, Gabes, Kébili, Tozeur, Médenine et Tataouine), 81% des entrepreneurs affirment qu’ils ont cessé d’opérer, alors que 18% ont réduit leurs activités et 1% seulement demeurent actifs.

Les charges et échéances ne se rembourseront pas toutes seules, rendant ces entreprises à bout de course dans cette morosité économique. En effet, au Nord-Ouest, 81.7% des entrepreneurs affirment qu’ils ont un crédit en cours. 72% de ces emprunteurs ont des difficultés de remboursement et 54% ont des problèmes de gestion de stocks (dont 70% sont incapables de payer leurs fournisseurs).

Alors qu’au centre, 72% ont des crédits et 45% rencontrent des problèmes par rapport à leurs stocks. Selon l’étude, 72% d’entre eux ne peuvent rembourser leurs mensualités et 67% peinent à honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs fournisseurs.

Et ce n’est pas les entrepreneurs basés au sud du pays qui s’en sortent le plus. En effet, 65% des entreprises ont contracté des crédits (85% de celles-ci ne peuvent rembourser les échéances de leurs emprunts) et 36% subissent un choc au niveau de leur fonction approvisionnement (dont 86% se retrouvent sans ressources pour s’acquitter de leurs dettes fournisseurs).

Soutenir les CEEDeurs

Trouver la solution aux entrepreneurs en naufrage a été la priorité des engagements pour CEED Tunisia. Forte de son réseau dépassant les 900 entrepreneurs répartis sur le territoire tunisien et de ses valeurs de partage et d’engagement, Il a été décidé d’agir et de continuer à repousser les lignes de front.

En ce sens, une plateforme destinée à connecter ces entrepreneurs a été créée. Sous le nom de CEED NETWORK, cette plateforme permettra non seulement aux CEEDeurs mais aussi à tous les entrepreneurs de se soutenir, d’échanger, de trouver des fournisseurs, des clients, des partenaires. Ce qui leur permettra d’innover et de créer des synergies ensemble. Mais surtout de mettre en avant la solidarité en ces temps de crise et de marasme et d’abaisser le plafond de l’impact du Covid-19. Une fois encore, miser sur l’entrepreneuriat sera la seule issue de secours. Il y va du salut de l’économie et de l’écosystème tunisien.

Pour accéder à CEED NETWORK : https://www.ceed-tunisia.tn/ceed-network/

Facebook : https://www.facebook.com/ceedtunisia/