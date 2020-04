COVID-19 : UBCI soutient ses collaborateurs et ses clients

Au regard de la situation liée à la pandémie COVID-19, l’UBCI est pleinement mobilisée dans le respect des règles de sécurité et d’hygiène, afin de garantir la sécurité de ses collaborateurs, clients et partenaires.

L’UBCI accorde une priorité absolue à la santé et au bien-être de ses clients et collaborateurs, et tient à respecter toutes les mesures de sécurité et d’hygiène, conformément aux directives des autorités tunisiennes.

L’UBCI est également désireuse de contribuer au soutien de la vie économique en cette période particulièrement difficile, et se tient prête à soutenir ses clients et à faciliter la reprise de l’activité économique.

Contribution au financement du Fonds National de lutte contre la Pandémie Coronavirus (COVID19) à hauteur de 7600 ktnd

Le Conseil d’administration de l’UBCI, réuni en date du 31 mars 2020 a accordé une contribution au Fonds National de lutte contre la pandémie (1818), de 7 600 ktnd.

Cette participation rentre dans le cadre de l’élan de solidarité nationale afin de se mobiliser aux côtés des pouvoirs publics pour traverser cette crise sanitaire.

Les clients de l’UBCI peuvent compter sur l’entière mobilisation et responsabilité des équipes, ainsi que leur engagement sans faille à leurs côtés. Le sens du service chez l’UBCI, c'est d‘être aux côtés de nos clients dans les moments les plus difficiles et inédits tels que celui que nous vivons actuellement. Tous nos conseillers et chargés d'affaires UBCI, remerciés pour leurs efforts et sens du devoir, sont totalement mobilisés aux côtés de nos clients pour faire le point sur leur situation et leur apporter le conseil et les solutions de financement idoines dans ce contexte de crise COVID-19.

Continuité des activités bancaires

Malgré le contexte de crise sanitaire et afin de garantir à ses clients la poursuite de son activité, l’UBCI a mis en place un Plan de Continuité d’Activité lui permettant de maintenir la totalité des services de la banque, à travers l’ensemble de son réseau et de ses diverses équipes, qui ont toutes été mobilisées, dans les meilleures conditions pour ses clients et ses collaborateurs.

Dans ce cadre, l’UBCI a mis en place un ensemble de mesures au niveau de ses agences, pour respecter les règles de précaution dans ce contexte sanitaire :

-Limitation du nombre de clients pouvant accéder en même temps à une agence ou à un centre d’affaires, tout en respectant une distance de sécurité

-Equipement des guichets par des paravents en plexiglass permettant de limiter les contacts

Désinfection régulière de l’ensemble des agences et des GAB.

-Les horaires d’ouverture des agences ont été aménagés comme suit : du lundi au vendredi, de 8H15 à 12h45.

Premières mesures commerciales pour accompagner au mieux les clients



Dans ce contexte sanitaire caractérisé par une forte propagation du Covid-19, l'UBCI recommande à ses clients de limiter leurs déplacements et privilégier les différents canaux de banque à distance, notamment l’application UBCI Mobile et la solution d’internet banking UBCINET.

L'UBCI mobilise aussi son Centre de Relations Clients, joignable au 70 000 050 du Lundi au Vendredi de 08:00 à 15:00 et Samedi de 09:00 à 15:00.



Ainsi, l'UBCI a pris des mesures exceptionnelles afin de favoriser la distanciation sociale et assurer les meilleures conditions de sécurité:

- Gratuité des retraits déplacés sur tout le réseau UBCI, permettant à ses clients de réaliser leurs opérations dans les agences les plus proches,

- Gratuité des Retraits sur l’ensemble des DAB/GAB de la place,

- Doublement des plafonds des cartes bancaires UBCI à débit immédiat, jusqu’au 30/06/2020,

- Gratuité de la carte UBCI ECOCARD pour tout client non encore détenteur d’une carte bancaire,

- Gratuité des transactions électroniques dont le montant ne dépasse pas 100 dinars, pour les commerçants et les facturiers,

- Gratuité de toute nouvelle adhésion à UBCINET, jusqu’au 30/06/2020,

- Révision à la hausse des seuils des virements via UBCINET à 10 KTND pour les particuliers et à 30 KTND pour les professionnels,

- Gratuité des virements en faveur du fonds 1818, avec la possibilité pour les clients d’effectuer ces virements à l’aide de leur carte sur le site covidon.monetiquetunisie.com,

Aussi et afin d'aider ses clients à surmonter les difficultés rencontrées et assurer au mieux les conditions de reprise économique, l’UBCI met à la disposition de ses clients des solutions de financement adaptées au contexte actuel et à leurs situations spécifiques.

L'UBCI a aussi mis en oeuvre les mesures de report d'échéances pour l'ensemble de ses clients, comme décidé par les autorités:

- Pour les clients Particuliers dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 TND, les échéances de crédits de la période de mars à septembre 2020 seront reportées.

- Pour les clients Particuliers dont le revenu mensuel net est supérieur à 1000 TND, les échéances de crédits de la période d’avril à juin 2020 seront reportées.

- Les échéances du mois de Mars déjà prélevées seront restituées aux clients.

- Les clients ne souhaitant pas bénéficier de ces mesures, sont priés de le signaler à l’UBCI via son site ubci.tn ou par tout moyen laissant une trace écrite, et ce avant le 13/04/2020.

- Pour les clients Professionnels et les Entreprises, l’UBCI offre la possibilité de reporter les échéances de crédits, relatives à la période de mars à septembre 2020, à leur demande.

Par ailleurs, les clients auront la possibilité de transférer, par anticipation, les frais de séjour pour scolarité ou formation professionnelle, au titre des mois de mai et juin 2020.



En cette période de crise sanitaire inédite provoquée par la pandémie du COVID-19, l’UBCI tient à assurer à ses clients et partenaires, la disponibilité de ses équipes pour traverser cette épreuve et garantir une continuité de ses services dans des conditions optimales.



