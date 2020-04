Economic Auto rouvre ses Services après-vente et assure un service minimum

Afin de gérer les urgences de ses clients, Economic Auto distributeur exclusif de le marque Mazda et de la marque Foton (véhicules légers et utilitaires) en Tunisie informe sa clientèle de la réouverture de ses services après-vente à partir du lundi 13 Avril 2020.



Cette décision a été prise afin de permettre les entretiens périodiques et la réparation urgente des véhicules des professionnels de l’hygiène et de la santé, ainsi que des commerçants, des industriels de l’agroalimentaire et des différents transporteurs et agents opérants dans les secteurs essentiels et indispensables pour l’acheminement de leurs produits et/ou services dans les meilleures conditions.

Les services rapides, les ateliers et les comptoirs pièces de rechange assureront désormais un service minimum et seront ouverts durant les horaires suivants :

- De 8h00 jusqu’á 13h00 (du lundi au vendredi)

Et ce pour les sites suivants :

Ben Arous | Sousse | Sfax | Gabès | Gafsa



Pour les demandes commerciales (ou autres), vous pouvez envoyer vos message par e-mail sur cette adresse contact@mazda.com.tn ou en vous rendant directement sur le site officiel : www.mazda.tn

Que Dieu vous protège tous !