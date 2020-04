Covid-19 - STAFIM Peugeot et Groupe Khechine : Don de 13 véhicules « 10 Pick Up et 3 Ambulances »

Fidèles à leurs valeurs, STAFIM Peugeot Tunisie et le groupe Khechine témoignent de leur solidarité et de leur engagement continu envers la Tunisie, surtout dans cette période grave que traverse notre pays et décident de participer à l’effort national de lutte contre ce fléau Covid -19 à trois niveaux complémentaires :

1- Participation par un don spécial de 13 véhicules : « 10 Pick Up montés en Tunisie et 3 Ambulances » au profit du fond national de lutte contre le Covid-19. Ces véhicules contribueront à aider les différentes équipes mobilisées sur le terrain.

2- Participation aux dons organisés au niveau de la chambre des concessionnaires automobile.

3- Stafim Peugeot et le groupe Khechine, rappelle M. Abderrahim Zouari, ont continué ces dernières années à investir malgré une conjoncture très difficile. Ils sont décidés à accompagner le gouvernement dans ses efforts et à répondre à son appel pour participer à la relance de l’investissement et assurer la reprise économique.