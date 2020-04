Topnet procède à des extensions de la capacité de sa bande passante pour supporter les pics de trafic Internet durant le confinement

Afin d’assurer une meilleure qualité de service pour ses abonnés durant la période du confinement sanitaire, Topnet, qui occupe à lui seul 65% du trafic Internet national, a pris une série de mesures permettant l’augmentation de la capacité de sa bande passante. Ces actions ont été lancées dès l’instauration du couvre-feu sanitaire le 17 Mars, date à partir de laquelle Topnet a enregistré une augmentation de trafic variant entre 15% et 20% de l’utilisation de la bande passante.

Suite à l’instauration du confinement total, le trafic Internet de l’ensemble du pays a connu une évolution encore plus accélérée, c’est alors que Topnet, appuyée par une mobilisation extraordinaire de l’ensemble de ses équipes 24h/24, 7j/7, en télétravail et sur terrain, a procédé à des travaux supplémentaires d’extension de son infrastructure réseau data, et ce en étroite coordination avec ses partenaires techniques de Tunisie Télécom, permettant ainsi une nette amélioration de la qualité de la connexion internet de ses clients.

Rappelons que de tels pics de consommation de la bande passante, qui se produisent habituellement de manière très ponctuelle, notamment lors de la retransmission de grands évènements sportifs, sont aujourd’hui, observés sur une tranche horaire beaucoup plus large, entre 11h00 à 1h00 du matin.

Ce phénomène est dû au changement des habitudes des internautes tunisiens, qui ont tendance à se connecter en même temps pour leurs besoins en travail à distance, de e-learning et de divertissements durant ce confinement.

Suite à la finalisation des actions d’extension de la capacité de sa bande passante, Topnet affirme être à 68% de taux d’occupation du trafic, ce qui lui permet encore d’absorber largement toute nouvelle augmentation de trafic. Topnet appelle toutefois les internautes du pays à une consommation responsable de l’Internet durant cette période, en limitant les activités gourmandes en bande passante tel que le Streaming HD.