La BNA, la SMT et MS Solutions lancent lapplication "Don via TPE" pour le fonds national 1818

A l’initiative du Ministère des Finances et dans le cadre de l’effort national pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la Banque Nationale Agricole (BNA), la Société Monétique Tunisie (SMT) et la Société MS Solutions -leader du paiement électronique en Tunisie , lancent l’application "Don via TPE".

Il s’agit d’une application simple et sécurisée permettant à tous les porteurs de cartes nationales et internationales de faire un don, au profit du Fonds national 1818, au moment du règlement de leurs achats sur les TPE.

Les trois partenaires s’associent avec beaucoup de volonté et d’optimisme pour soutenir cet élan national de solidarité et mettent en commun leurs expertises et leurs savoir-faire pour renforcer les capacités des autorités publiques afin qu’elles puissent faire face à la crise.

Il n’est de bien-être et de salut sans l’entente entre tous les acteurs de la société. Une entente qui prime et une solidarité sans faille.

Faites vos dons via les TPE