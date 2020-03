BH Bank : Don de 1,4 million de dinars et mise à disposition du ministère de la Santé dun immeuble pour confinement

Prompte à exprimer son engagement dans la lutte contre le Covid-19, BH Bank a multiplié les marques de soutien à l’effort national, mais aussi de prévention de propagation de risques au sein de ses locaux et de protection de ses agents, ainsi que les mesures de continuité de ses services. C’est ainsi qu’elle a effectué un don financier d’un montant de 1.4 million de dinars et mis à la disposition exclusive du Ministère de la Santé, d’un immeuble pour confinement. De même, et en ligne avec les mesures gouvernementales, elle procédera au report d’échéances de crédit et à la déduction des frais et commissions liés aux paiements digitaux.

Aussi, BH Bank a pris toutes les dispositions appropriées, pour assurer la protection de son personnel et le maintien en activités de ses prestations. Le dispositif opérationnel déployé permettra aux clients d’effectuer leurs opérations bancaires à distance.

En conformité avec les impératifs d’hygiène, de prévention et de protection, BH Bank a procédé à :

- l’équipement de l'ensemble des chargés d'opérations de clientèle dans les agences, en masques de protection,

- la désinfection régulière par le gel hydro-alcoolique et autres produits des locaux des services centraux, des agences et des espaces libre-service, ainsi que des DAB,

- l’allègement du travail en présentiel, en favorisant le télétravail, pour l’ensemble des services de support qui s’y prêtent et ce en application des dispositions prises par les autorités.

Par ailleurs et afin d’éviter les regroupements et minimiser les déplacements de ses clients vers les agences, la BH Bank, met à leurs dispositions, divers canaux de distribution et de centre de contact à distance, à l’effet de les servir.

Ce dispositif multicanal est composé de :

- Réseau DABs.

- Service BH SMS

- Service : BH NET MOBILE

- Site Web : www.bhbank.tn

- Centre Relation Client (Tél : 1800)

- Numéro Vert : 80101020

En souhaitant à toutes ses relations une bonne santé, et réitérant à leur rappel les consignes de confinement et les instructions de prévention, BH Bank, forte de l’engagement déterminé de ses collaborateurs, se tient aux côtés de l’ensemble de ses clients. Elle ne manquera pas d’apporter aux particuliers toute sa sollicitude et aux professionnels l’assistance requise pour le maintien en activité de leurs entreprises, puis la reprise et la relance.

En cela, BH Bank agit toujours en banque citoyenne, solidaire et proche.