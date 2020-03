OneTech group ferme temporairement ses sites de production

Depuis le début de cette pandémie, le groupe OneTech a suivi au plus près l’évolution de cette crise sanitaire par laquelle passe le monde et notre pays en particulier.

Face à cette situation inédite, notre premier souci est de veiller à la sécurité et la santé de nos collaborateurs et celles de leurs proches. Ainsi nous avons renforcé toutes les mesures de prévention sanitaires au sein de l’ensemble de nos filiales et sensibilisé tous nos collaborateurs aux gestes barrière afin de les préserver du Covid-19.

Suite aux nouvelles mesures annoncées par les autorités gouvernementales relatives au confinement total, le groupe OneTech a décidé la fermeture de tous ses établissements du 23 mars jusqu’au 4 Avril 2020.

Cette décision délicate a été appréhendée par notre cellule de crise dès le début de cette pandémie qui surveille continuellement l’évolution de l’impact de la situation que cela engendre sur nos activités, nos clients et nos chaines d’approvisionnement.

Nous maintenons une communication quotidienne avec tous nos partenaires ce qui permet au groupe d’honorer ses engagements envers ses clients et ses fournisseurs, et d’être prêt à retrouver son activité normale dés la fin de cette crise que nous espérons proche.

Aujourd’hui, notre préoccupation première est d'aider à la limiter l’impact de la pandémie sur nos concitoyens, c’est ainsi le groupe ONETECH et ses filiales, avec à sa tête Mr Moncef Sellami, et en coordination avec le ministère de la santé, ont mis à la disposition de plusieurs hôpitaux des équipements hospitaliers nécessaires a atténuer les effets néfastes de cette pandémie et à sauver des vies humaines.

Le groupe ONE TECH appelle à la solidarité nationale et l’engagement de tous pour que les mesures de sécurité et de préventions sanitaires soient respectés et que nous puissions traverser cette crise et que notre pays en sorte plus fort que jamais.