La BTL soutient la lutte contre le Covid-19 et fait un don de 200 000 dinars au profit du fond 1818 !

Dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du Covid-19, la Banque Tuniso-libyenne, BTL, affirme sa solidarité et son engagement pour la Tunisie en faisant un don de 200 000 dinars au profit du Fond 1818 dédié à la lutte contre la pandémie.

Plan de Continuité des Activités

Afin de faire face aux circonstances exceptionnelles que traverse la Tunisie, la BTL a mis en place son PCA, Plan de Continuité des Activités, afin d’assurer le maintien de ses activités, le fonctionnement de ses infrastructures et le traitement ininterrompu des transactions et services financiers apportés aux particuliers et entreprises. Les clients pourront ainsi effectuer toutes leurs opérations bancaires courantes d’une façon sécurisée et rapide auprès de toutes les agences de la BTL de 8h15 à 12h45 du Lundi au Vendredi. L'ensemble des collaborateurs de la BTL sont également mobilisés afin de répondre aux besoins des clients à travers le télétravail.

Mesures exceptionnelles pour soutenir ses clients

Banque engagée et solidaire, la Banque Tuniso-Libyenne a adopté des mesures exceptionnelles afin de soutenir tous ses clients en vue de dépasser cette étape difficile :

- Gratuité des cartes bancaires « Ready » et « Serenity » pour la première année pour toute inscription avant le 30/06/2020

- Gratuité de tout nouvel abonnement au service BTLNET et BTL Mobile jusqu'au 30/06/2020

- Possibilité de souscription par e-mail à BTLNET et BTL Mobile

- Doubler le plafond de toutes les cartes bancaires BTL

- Suppression des commissions de retraits par cartes sur les GAB/DAB des autres banques

BTLNET pour plus de confort et de sécurité

La BTL met à disposition de ses clients son application mobile BTLNET qui leur garantit un accès rapide et sécurisé où qu’ils soient. Les clients peuvent suivre leurs comptes, effectuer des paiements et analyser une multitude d'informations sur leurs actifs en toute tranquillité, de chez eux et sans avoir à se déplacer.

L’application est en téléchargement libre sur Apple Store et Google Play.

Soucieuse de la santé de ses collaborateurs, partenaires et clients, la BTL a mis également en place des mesures préventives sanitaires de taille en désinfectant quotidiennement ses locaux, ceux de ses agences ainsi que tous ses DAB. Des distributeurs de gel hydro-alcoolique ont été aussi installés aux entrées de toutes ses agences pour permettre aux visiteurs de se désinfecter les mains et de garantir leur sécurité sanitaire.

La BTL apporte tout son soutien dans la lutte contre le Covid-19. Le personnel de la BTL se mobilise également durant cette période difficile et participe au don sous forme de jour de travail au profit dudit fonds.