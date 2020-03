Téléthon 1818 contre le COVID-19 : Pas de suspension de la connexion internet pour les abonnés Topnet

En marge du téléthon national diffusé le Vendredi 20 Mars sur les chaines TV et radios tunisiennes pour appuyer les efforts du Ministère de la Santé afin de contrer la pandémie mondiale du Covid-19, TOPNET annonce la non suspension des abonnements internet de ses clients pour défaut de paiement durant la période de confinement générale et du couvre-feu sanitaire décrétés par les autorités locales.

Durant l’émission TV du téléthon 1818, la Directrice Générale de Topnet Mme Rym Akremi Ben Dhief a décidé d’appuyer le fond 1818 par un apport financier de 50 000 DT.

Par ailleurs la Directrice Générale informe que tous les moyens de télétravail nécessaires ont été déployés pour permettre à l’ensemble des collaborateurs commerciaux, techniques et du service clients d’être pleinement opérationnels et disponibles par téléphone et via les réseaux sociaux assurant ainsi la continuité du travail d’une manière optimale durant la période de confinement tout en invitant ses clients à utiliser les outils d’interaction en ligne comme :