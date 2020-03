La BTL ouvre une nouvelle Agence au Lac II

Après l’ouverture de ces 2 dernières agences à Ennasr et Ariana-Ville, la Banque Tuniso-Libyenne, BTL, poursuit davantage son renforcement sélectif du maillage de son réseau en ouvrant sa toute nouvelle agence au Lac II.

Cette nouvelle ouverture s’inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la BTL visant à se rapprocher de plus en plus de ses clients qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises et à leur faciliter une meilleure accessibilité à ses services bancaires de qualité.

En persévérant dans sa stratégie de rapprochement de ses clients, la BTL programme l’ouverture d’une autre nouvelle agence à l’Aouina prochainement.

A l’occasion de l’ouverture de sa nouvelle agence au Lac II, la BTL y met à votre disposition une offre de bienvenue, valable jusqu’au 31/05/2020, qui consiste à offrir la gratuité des frais de tenue de compte durant la première année.

N’hésitez pas à nous rendre visite !

L’équipe BTL de l’agence Lac II aura l’honneur de vous accueillir et informer de ses produits bancaires innovants et attractifs, ainsi que sa vaste gamme de services.

Adresse : Résidence Phenicia, Avenue de la Bourse, Lac II-Tunis

Tél : 70 131 843 / 70 131 844

Fax : 70 131 928