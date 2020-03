Crowe Middle East & Africa Meeting aura lieu à Tunis du 4 au 6 Mars 2020

Crowe Tunisie accueille plus de 50 associés Crowe venus d’Afrique et du Moyen Orient des cabinets d’Afrique du Sud, Kenya, Maroc, Mozambique, Tanzanie, Nigeria, Ouganda, Zambie, Zimbabwe, Côte d’Ivoire, Sénégal, Algérie, Lybie, Cameroun, Mali, Egypte, Emirat Arabes Unis, Arabie Saoudite, Koweït, Qatar et du Liban mais aussi d’autres cabinets invités à savoir les Etats-Unis, le Royaume-Uni, les Pays Bas et la France.

Cette réunion majeure du réseau Crowe Global se tient chaque année dans un pays de l’une des deux régions Moyen Orient et Afrique. La réunion de Tunis sera rehaussée par la forte représentation du Head office à travers la présence du Global CEO M. David Mellor (UK), du Global Chief Operating Officer M. Kamel Abouchacra (USA), du Regional Executive Director EMEA M. Bernard Delominie (UK), du Global Director of Operations Mme Veronica Vicente (USA), du Global Director Audit & Accounting M. David Chitty (UK), du Global lead on Non Profits M. Pesh Framjee (UK) ainsi que le Global Mobility Services Committee Chair M. Gary Johnson (USA).

En plus du networking, de la découverte de notre beau pays et de sa culture millénaire, le meeting a un programme très riche notamment sur les sujets d’actualité suivants : la transformation digitale des organisations, l’analyse et l’exploitation de la data, la cyber sécurité, les nouveaux concepts de management du capital humain, les nouveautés en matière de Global Mobility, les nouveaux standards internationaux de qualité pour les métiers d’audit, l’audit et le conseil pour les associations et organismes non gouvernementaux et le conseil pour les grands projets d’infrastructures sur la région MEA.

Crowe Global est le huitième plus grand réseau de cabinets d’audit, de comptabilité et de conseil au monde, Crowe Global compte plus de 42.000 experts travaillant dans 200 cabinets indépendants dans plus de 130 pays. En 2019, Crowe Global a réalisé un chiffre d’affaires mondial de 4.3 milliards US$ enregistrant ainsi une hausse de 14%.

Crowe est représentée en Tunisie par les cabinets « Horwath ACF » et « Cabinet Zahaf et Associés ».

Pour mieux connaître notre histoire : https://youtu.be/h_ZkwwQCINY