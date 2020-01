ESSCA Tunisie : un semestre détudes à Budapest

ESSCA Tunisie est une Ecole de Management associée à ESSCA France qui figure parmi les Ecoles de Management les plus prestigieuses de France.

Disposant de 9 campus situés dans 3 pays différents à savoir : La Tunisie, La Hongrie et La France, le Groupe ESSCA dispose d’une envergure internationale.

De ce fait, ESSCA Tunisie offre l’opportunité aux étudiants de profiter d’un parcours international.

Dans ce contexte, nos étudiants de 2ème année profiteront d’un semestre d’études à Budapest du 20/01 au 21/05/2020. Ce semestre, pris en charge par l’école, sera l’occasion pour eux de perfectionner leur anglais, découvrir d’autres cultures, acquérir de nouveaux soft-skills et élargir leur réseau de contacts.

L’administration de l’ESSCA a tenu à être présente lors du départ de ses étudiants afin de les accompagner et les assister et partager avec leurs parents les moments de joie et d’émotions.