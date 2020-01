Tap4Glam : Glamour, Gloire et Beauté à la portée de tous !

Se refaire une beauté sans bouger de chez soi ? C’est désormais possible grâce à la plateforme Tap4glam signée Maya Touati, la prodigieuse entrepreneuse tunisienne qui a su transformer sa passion en une carrière !

Intelligence, beauté et détermination semblent être la trinité de la jeune femme.

Un parcours exceptionnel

Âgée de seulement 26 ans, le parcours de Maya Touati est tout sauf ordinaire. Elle a d’abord suivi des études en management à l’IHEC de Carthage puis en Entrepreneurship à la prestigieuse université de Harvard.

Menant en parallèle une carrière de mannequinat et étant une grande passionnée de la mode, elle n’a pas tardé à lancer son premier projet Mayaswim, première marque de maillots de bain tunisienne.

Son deuxième projet n’a pas tardé avec AYAM Ready to Wear, une ligne de prêt-à-porter pour working women, pour aboutir plus récemment à Tap4glam, la plateforme de réservation en ligne de prestations de beauté, première dans son genre en Tunisie.

Mille et une raisons de se passionner pour ce projet

D’abord, c’est l’image de la jeune femme indépendante et ingénieuse qui est derrière.

Portant la double casquette de maman (de deux enfants) et de femme d’affaire - ce qui est un défi en soi ! - Maya Touati est une vraie role model pour sa génération et toutes celles qui viennent après. C’est le genre de personnalité qu’on veut voir briller et mis en exergue.

Et vu le nombre encore réduit de femmes entrepreneures dans l’écosystème startup en Tunisie, on ne peut que l’applaudir.

Ensuite, c’est maintenant établi, l’ingrédient secret de toute success story est la passion, et Tap4glam est née d’une passion véritable, doublée d’un besoin ressenti.

Étant elle-même maman et femme active, Maya Touati connait les contraintes liées au manque du temps et à la disponibilité en salon.

Comme elle l’a affirmé à maintes reprises, ses projets lui ressemblent et sont tous nés de sa sensibilité envers la mode et la beauté.

Sans oublier que Tap4glam ne cesse de grandir sur le territoire tunisien et bientôt à l’étranger. Le site regroupe déjà des dizaines de professionnels de beauté en leur offrant l’occasion de se déployer, d’avoir plus de visibilité, plus de clientèle, plus d’autonomie voire de devenir auto-entrepreneurs.

Ce genre de projets ne peut qu’être profitable et valorisant à tous ceux qui y sont impliqués.

Ambition internationale

Tap4glam porte aussi l’ambition de briller à l’international et ne s’en cache pas. Non seulement cette plateforme va révolutionner le secteur de la beauté en Tunisie, elle se propose de devenir un leader digital dans son domaine au Maghreb et pourquoi pas dans tout le Monde Arabe.

Par une femme, pour les femmes

Enfin, et le plus important, Tap4glam va faciliter la vie aux femmes de tous bords, quelques soient leurs occupations ou leurs emplois du temps.

Étant très accessible, elle est particulièrement adaptée aux gens de mobilité réduite ou aux besoins spécifiques.

En quelques clics, les internautes pourraient réserver les services de mise en beauté de leur choix allant de la simple manucure à la coiffure ou l’épilation; le tout est prodigué à domicile, sans bouger de chez soi.

La plateforme est disponible sur tous les supports internet, en site web sur www.tap4glam.com ou en application téléchargeable sur Playstore pour Android et sur l’App Store pour Apple.

Le site est très intuitif et esthétique ! Il suffit de défiler les services, puis choisir l’heure et le lieu de la prestation puis confirmer.

Vous faire belle n’a jamais été aussi simple !

Plus aucune raison de ne pas être au meilleur de sa forme, à tout moment, n’importe où et en toute circonstance.