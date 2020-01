Peugeot toujours sur le podium

Stafim Peugeot termine l’année 2019 avec un mois de décembre à 482 immatriculations occupant la 2ème place du marché des concessionnaires (VP + VUL). Ainsi Peugeot est sur la 3ème marche du Podium marché importateurs avec 3809 ventes sur l’année.

Le Top 3 pour décembre 2019 :

• KIA avec 495 unités

• PEUGEOT avec 482 unités

• RENAULT avec 426 unités

Stafim confirme sa position sur le marché grâce à une gamme variée répondant aux besoins des consommateurs tunisiens particuliers et professionnels, avec la commercialisation en 2019 de la nouvelle 508 et du nouveau Partner.

De nouveaux lancements très attendus sont prévus pour l’année 2020 notamment celui de la nouvelle 208 et la nouvelle 2008.

La qualité de service est au cœur des préoccupations de Stafim Peugeot

Afin d’aller toujours plus loin pour la satisfaction de ses clients, Stafim Peugeot offre des services de proximité à ses clients et se voit attribuer sur 2 années successives, le volant d’or, le prix du Meilleur Service Après-vente en Tunisie.

Peugeot dispose du meilleur maillage réseau pour la vente de véhicules neufs, l’entretien et la réparation des voitures Peugeot avec tout le savoir faire d’un personnel qualifié de techniciens, d’ingénieurs et points de services dotés des derniers équipements et outillages conformément aux normes et standards de la marque Peugeot, avec un taux de 98% de disponibilité des Pièces de Rechange d’origine pour mieux servir les clients Peugeot leur permettant ainsi de rouler en toute confiance et sérénité.

Objectifs 2020

L’objectif fixé par la Stafim est d’atteindre 10% de part de marché grâce notamment au renouvellement de plusieurs modèles, notamment dans le segment B (208 et 2008) et un nouveau Pick Up qui sera monté à l’usine du groupe : Stafim Industrielle. Ces modèles confirmeront la volonté de la marque de montée en gamme avec des véhicules répondant aux critères de la toute dernière technologie.