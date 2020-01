Renault Trucks Tunisie Leaders sur le marché des poids lourds

Encore une fois, Loukil Véhicules Industriels importateur officiel de la marque Renault Trucks en Tunisie est au rendez-vous avec le succès.

Avec 31% de part de marché pour l’année 2019, Renault Trucks est leader du marché des véhicules industriels de 16 tonnes et plus de PTAC.

Cette position de leader (pour les 16 tonnes et plus PTAC) depuis des années est le résultat de plusieurs facteurs :

- La proximité client qui est une priorité de la marque : Groupe Loukil poursuit l’extension du réseau Renault Trucks en Tunisie (après l’ouverture de la succursale LVI à Sfax en juin 2018), avec un projet d’un deuxième site à Tunis, dont l’ouverture est prévue pour fin 2020.

- Disponibilité des pièces de rechange, des kits, des accessoires qui couvrent toute la gamme des véhicules Renault Trucks.

- Proposition des forfaits de maintenance et de réparation pour un service après-vente professionnel et transparent.

- Des contrats d’entretien Start and Drive Référence pour accompagner le véhicule tout au long de sa vie et garantir au client une disponibilité maximale de son outil de travail avec une excellente maîtrise du coût d’exploitation.

- Des solutions Optifuel pour former les chauffeurs à la conduite rationnelle et réduire la consommation de carburant.

- Des ateliers mobiles disponibles 24/7 pour des interventions rapides sur sites

En plus de ses propres sites à Tunis et à Sfax, LVI dispose de 2 agents officiels, ZVI à Sousse et BM à Bizerte.