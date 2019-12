H&M ouvre son deuxième magasin en Tunisie

H&M (Hennes & Mauritz), l’une des plus grandes chaines de prêt-à-porter au monde, ouvre son deuxième magasin en Tunisie ce vendredi 27 décembre 2019, au Centre Commercial Azur City à Tunis.

Ce nouveau magasin qui s’étend sur plus de 1 800 m² mettra en avant une large sélection de produits tendance ainsi que des collections à prix abordables pour femmes, hommes et enfants. Comprenant des basiques intemporels et faits pour la vie de tous les jours, ces collections comprennent chaussures, accessoires, lingerie auxquels s’ajoute une large gamme de cosmétiques.

H&M Azur City ouvrira ses portes avec de nombreuses offres sur une liste d’articles sélectionnés.

Tout en mettant l’accent sur un style minimaliste H&M Azur City propose un univers chaleureux et accueillant et se fait la vitrine des derniers concepts internationaux de design d’intérieur.