Avis dappel doffres : cession totale de la Société de développement touristique de La Goulette « La Jetée»

Le contrôleur de justice Badreddine Aifa

Le contrôleur de justice de la Société de développement touristique de la Goulette « La Jetée», Badreddine Aifa, lance un avis d’appel d’offres pour la cession totale de la dite société et l’acceptation de l’offre le plus élevé suite a la décision du juge de l’entreprise au tribunal de première instance de Tunis et son aval relatif au cahier des charges date du 14/11/2019

Toute personne désirant participer à cet appel d’offre, et voulant prendre un rendez-vous de visite est invité à se présenter au bureau de contrôleur de justice Maître Aifa Badreddine sis au :

Rue 8300 immeuble oxer 2 - étage 3 - B 3.5 - Monplaisir- Tunis

Tel : 71 906 068 / 23 322 507

Pour retirer le cahier des charges il faut payer 200DT.

L’envoi du cahier des charges et tous les documents demandés et exigés doivent être envoyés dans deux enveloppes fermées :

- Enveloppe externe : avec la mention : « NE PAS OUVRIR – Appel d’offre de cession totale de la société de développement touristique de la goulette « La Jetée»

- Enveloppe interne : avec mention Chambre Commerciale de Tribunal de Première Instance Tunis 1 « NE PAS OUVRIR – Appel d’offre de cession totale de la société de développement touristique de la goulette « La Jetée»

Les offres doivent être obligatoirement adressés par poste et lettre recommandée avec accusé de réception au nom du :

Chambre de Règlement Judiciaire Tribunal de 1er Instance de Tunis 1 – Avenue Bab Bnet – 1019 Tunis

- Au plus tard le 08/01/2020 (le cachet de la poste faisant foi).

- L’ouverture des offres et le choix sera effectuée par : Chambre de règlement judiciaire au Tribunal de Première Instance de Tunis 1.