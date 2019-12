La nouvelle campagne dOrange Tunisie en faveur dun usage plus responsable des écrans !

Le digital offre à chacun d’entre nous des possibilités inédites de communiquer, d’apprendre, de se divertir, de partager et de créer des liens. Utilisées de manière responsable, elles sont source de progrès pour chacun. Cependant, la digitalisation s’accompagne également de risques qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations de la société tunisienne et de nos clients.

Orange Tunisie, opérateur responsable, cherche plus que jamais à s’assurer que ses clients disposent de toutes les connaissances, outils et services concrets nécessaires pour bien vivre le digital et mieux encore faire du numérique une véritable opportunité.

Une campagne de sensibilisation pour porter haut et fort cet engagement,

Aujourd’hui, Orange Tunisie lance une nouvelle campagne de sensibilisation qui met en lumière les éventuels risques liés à l’utilisation du numérique mais aussi les différents outils disponibles pour s’en prémunir.

Une large campagne autour des pouvoirs que nous confère le digital et des responsabilités qui en découlent : « Nous avons tous de Grands Pouvoirs, nous avons tous de Grandes Responsabilités ».

L’idée de cette campagne s’articule autour des nombreux questionnements que peuvent avoir les parents au moment d’offrir à leurs enfants leur tout premier téléphone ou tablette. Cette campagne a pour but de promouvoir les pouvoirs du digital sans pour autant occulter les responsabilités pour en faire un usage positif .

A cet effet, Orange Tunisie a développé un guide des usages positifs des écrans pour justement répondre aux interrogations communes autour de l’usage des écrans, tout en proposant de véritables repères sur la base de recommandations de professionnels.

Orange Tunisie vient ainsi conforter son engagement d’opérateur multiservices, innovant et humain, afin de faire du digital une opportunité pour tous.

Pour plus de détail, rendez-vous sur le site www.orange.tn/bienvivreledigital