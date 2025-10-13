alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
09/10/2025 | 16:21
1 min
1 Commentaire(s)
Depuis 36 ans, nouvelair ne se contente pas de relier des destinations : elle tisse des liens, rapproche les cœurs et accompagne les plus belles histoires de voyage. Pour marquer cet anniversaire, la compagnie exprime sa gratitude envers ses passagers à travers une offre exceptionnelle.

 

Du 9 au 13 octobre 2025, profitez de 36 % de réduction sur tous les billets, pour des voyages prévus entre le 9 octobre 2025 et le 31 mars 2026 (Les périodes des vacances scolaires sont comprises).

 

Détails de la promotion

 

-  Réduction :  36%* sur le prix affiché HT.

 

-  Période de vente : du 09 /10/2025 au 13/10/2025.

 

-  Période de voyage : du 09/10/2025 au 31/03/2026 (les vacances scolaires sont comprises).

 

-  Destinations : France, Allemagne, Royaume-Uni, Suisse, Belgique, Italie, Turquie, Algérie, Maroc et l’Arabie Saoudite, au départ et à destination de la Tunisie

 

-  Modification/annulation : conditions tarifaires en vigueur selon la destination et l’offre choisie.

 

Réservez vos billets :

 

Sur notre site web : www.nouvelair.com

Via notre application mobile :

·        App Store : https://www.apple.com/fr/app-store/

 

·        Play Store : https://play.google.com/store/apps?hl=fr&pli=1

 

À l’agence Centre Urbain Nord et dans nos points de vente situés à l’aéroport Tunis Carthage, Monastir et Djerba.

En contactant notre service client : 36 020 920

Avec cette offre anniversaire, nouvelair réaffirme la promesse qui l’anime depuis 1989 : rendre le voyage plus accessible

Nabil Ayari
Voici ce qui arrive quand le client prend un vol de NOUVELAIR LE 25 SEPTEMBRE 2025
a posté le 10-10-2025 à 07:28
JE DEMANDE LE REMBOURSEMENT DU siège 1ère CLASSE Y Qui a été volé à mon insu par votre équipe, qui a pris mes parents en chaise roulante jusqu'à la salle d'attente. Le jeudi 25 Septembre, Tunis - Belgique à 12H. Les faits se sont déroulés alors qu'ils étaient seuls et moi à la file d'attente. Police des frontières à bord, je n'ai pas voulu faire de scandale vu que j'étais avec me parents. Et mon éducation ne me permet pas de choquer mes parents j'ai acheté 3 sièges 1F 1D 1E.
2 de vos aides handicapé ont barré grossièrement au stylo le siégé 1E et ont mis 4 D a la place et ont expliqué a mes parents que la dame du check in des bagages c'est Trompé le temps que j'arrive et je suis monté a bord la place de mon père handicapé a été vendu sous la table dans la salle d'attente et envoyé au quatrième rand place 4 D ET C'EST MOI L'ACCOMPAGNATEUR DE MES P'?RENTS 3 sièges payé en extra 1 siège volé a un handicapé par une mafia pour quelques Dinard quel HONTE.
