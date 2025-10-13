alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:31
Communiqués
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
09/10/2025 | 15:40
3 min
0 Commentaire(s)
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Lecture Zen

  

Samsung réunira des technologies et des innovations de pointe dans les domaines des semi-conducteurs avancés, des centres de données, de la construction navale, des services cloud et des technologies maritimes

 

OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T et Samsung Heavy Industries ont annoncé aujourd’hui une lettre d’intention pour leur partenariat stratégique visant à accélérer les avancées dans l’infrastructure mondiale des centres de données d’AI et à développer ensemble les technologies futures dans les domaines concernés. Cette vaste collaboration réunira les forces collectives et le leadership des entreprises Samsung dans les domaines des semi-conducteurs, des centres de données, de la construction navale, des services cloud et des technologies maritimes.

 

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de Samsung à Séoul, en Corée, en présence de Young Hyun Jun, Vice Chairman & CEO de Samsung Electronics, de Sung-an Choi, Vice Chairman & CEO de Samsung Heavy Industries, de Sechul Oh, President & CEO de Samsung C&T, et de Junehee Lee, President & CEO de Samsung SDS.

 

Samsung Electronics

Samsung Electronics travaillera avec OpenAI en tant que partenaire stratégique en matière de capacité de mémoire afin de fournir des solutions de semi-conducteurs avancées pour l’initiative mondiale Stargate d’OpenAI. La demande de capacité de mémoire d’OpenAI devant atteindre jusqu’à 900 000 galettes DRAM par mois, Samsung contribuera à répondre à ce besoin grâce à sa vaste gamme de solutions DRAM à haute performance et à faible consommation d’énergie.

 

En tant que fournisseur de solutions complètes de semi-conducteurs, les technologies de pointe de Samsung couvrent les domaines de la mémoire, de la logique et de la fonderie, avec un portefeuille de produits diversifié qui prend en charge l’ensemble du flux de travail de l’AI, de l’apprentissage à l’inférence.

 

La société apporte également des capacités différenciées dans le domaine du conditionnement des puces et de l’intégration hétérogène entre les mémoires et les semi-conducteurs de système, ce qui lui permet de fournir des solutions uniques à OpenAI.

 

Samsung SDS

Samsung SDS et OpenAI ont signé une lettre d’intention pour développer conjointement des centres de données d’AI et fournir des services d’AI d’entreprise.

 

En s’appuyant sur son expertise en matière de technologies avancées de centres de données, Samsung SDS collaborera avec OpenAI à la conception, au développement et à l’exploitation des centres de données Stargate AI. En vertu de la lettre d’intention, Samsung SDS peut désormais fournir des services de conseil, de déploiement et de gestion aux entreprises qui souhaitent intégrer les modèles d’AI d’OpenAI dans leurs systèmes internes.

 

En outre, Samsung SDS a signé un partenariat de revente des services d’OpenAI en Corée et prévoit d’aider les entreprises locales à adopter les offres ChatGPT Enterprise d’OpenAI.

 

Samsung C&T et Samsung Heavy Industries

Samsung C&T et Samsung Heavy Industries collaboreront avec OpenAI pour faire progresser les centres de données d’AI au niveau mondial, en mettant l’accent sur le développement conjoint de centres de données flottants.

 

Les centres de données flottants sont considérés comme présentant des avantages par rapport aux centres de données, car ils permettent de remédier à la pénurie de terrains, de diminuer les coûts de refroidissement et de réduire les émissions de carbone. Toutefois, leur complexité technique a jusqu’à présent limité leur déploiement à plus grande échelle.

 

En s’appuyant sur leurs technologies propriétaires, Samsung C&T et Samsung Heavy Industries exploreront également les possibilités de poursuivre des projets de centrales électriques flottantes et de centres de contrôle, en plus de l’infrastructure de centres de données flottants.

 

En commençant par le partenariat historique avec OpenAI, Samsung prévoit de soutenir pleinement les objectifs de la Corée pour devenir l’une des trois premières nations au monde dans le domaine de l’AI et créer de nouvelles opportunités dans ce domaine.

 

Samsung envisage également une adoption plus large de ChatGPT au sein des entreprises afin de faciliter la transformation de l’AI sur le lieu de travail.

 

09/10/2025 | 15:40
3 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
10/10/2025
0
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de...
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de...
09/10/2025
0
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
09/10/2025
0
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de...
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de...
09/10/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis