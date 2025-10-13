Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI

Samsung réunira des technologies et des innovations de pointe dans les domaines des semi-conducteurs avancés, des centres de données, de la construction navale, des services cloud et des technologies maritimes

OpenAI, Samsung Electronics, Samsung SDS, Samsung C&T et Samsung Heavy Industries ont annoncé aujourd’hui une lettre d’intention pour leur partenariat stratégique visant à accélérer les avancées dans l’infrastructure mondiale des centres de données d’AI et à développer ensemble les technologies futures dans les domaines concernés. Cette vaste collaboration réunira les forces collectives et le leadership des entreprises Samsung dans les domaines des semi-conducteurs, des centres de données, de la construction navale, des services cloud et des technologies maritimes.

La cérémonie de signature s’est déroulée au siège de Samsung à Séoul, en Corée, en présence de Young Hyun Jun, Vice Chairman & CEO de Samsung Electronics, de Sung-an Choi, Vice Chairman & CEO de Samsung Heavy Industries, de Sechul Oh, President & CEO de Samsung C&T, et de Junehee Lee, President & CEO de Samsung SDS.

Samsung Electronics

Samsung Electronics travaillera avec OpenAI en tant que partenaire stratégique en matière de capacité de mémoire afin de fournir des solutions de semi-conducteurs avancées pour l’initiative mondiale Stargate d’OpenAI. La demande de capacité de mémoire d’OpenAI devant atteindre jusqu’à 900 000 galettes DRAM par mois, Samsung contribuera à répondre à ce besoin grâce à sa vaste gamme de solutions DRAM à haute performance et à faible consommation d’énergie.

En tant que fournisseur de solutions complètes de semi-conducteurs, les technologies de pointe de Samsung couvrent les domaines de la mémoire, de la logique et de la fonderie, avec un portefeuille de produits diversifié qui prend en charge l’ensemble du flux de travail de l’AI, de l’apprentissage à l’inférence.

La société apporte également des capacités différenciées dans le domaine du conditionnement des puces et de l’intégration hétérogène entre les mémoires et les semi-conducteurs de système, ce qui lui permet de fournir des solutions uniques à OpenAI.

Samsung SDS

Samsung SDS et OpenAI ont signé une lettre d’intention pour développer conjointement des centres de données d’AI et fournir des services d’AI d’entreprise.

En s’appuyant sur son expertise en matière de technologies avancées de centres de données, Samsung SDS collaborera avec OpenAI à la conception, au développement et à l’exploitation des centres de données Stargate AI. En vertu de la lettre d’intention, Samsung SDS peut désormais fournir des services de conseil, de déploiement et de gestion aux entreprises qui souhaitent intégrer les modèles d’AI d’OpenAI dans leurs systèmes internes.

En outre, Samsung SDS a signé un partenariat de revente des services d’OpenAI en Corée et prévoit d’aider les entreprises locales à adopter les offres ChatGPT Enterprise d’OpenAI.

Samsung C&T et Samsung Heavy Industries

Samsung C&T et Samsung Heavy Industries collaboreront avec OpenAI pour faire progresser les centres de données d’AI au niveau mondial, en mettant l’accent sur le développement conjoint de centres de données flottants.

Les centres de données flottants sont considérés comme présentant des avantages par rapport aux centres de données, car ils permettent de remédier à la pénurie de terrains, de diminuer les coûts de refroidissement et de réduire les émissions de carbone. Toutefois, leur complexité technique a jusqu’à présent limité leur déploiement à plus grande échelle.

En s’appuyant sur leurs technologies propriétaires, Samsung C&T et Samsung Heavy Industries exploreront également les possibilités de poursuivre des projets de centrales électriques flottantes et de centres de contrôle, en plus de l’infrastructure de centres de données flottants.

En commençant par le partenariat historique avec OpenAI, Samsung prévoit de soutenir pleinement les objectifs de la Corée pour devenir l’une des trois premières nations au monde dans le domaine de l’AI et créer de nouvelles opportunités dans ce domaine.

Samsung envisage également une adoption plus large de ChatGPT au sein des entreprises afin de faciliter la transformation de l’AI sur le lieu de travail.