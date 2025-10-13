alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Heure de Tunis : 05:24
Communiqués
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
08/10/2025 | 15:00
2 min
0 Commentaire(s)
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
Lecture Zen

 

QNB, la plus grande institution financière au Moyen-Orient et en Afrique (Région MEA), vient de rendre public ses résultats du troisième trimestre 2025.


Les bénéfices nets ont atteint 12.8 milliards QAR (3.5 milliards USD) au 30 Septembre 2025, réalisant ainsi une progression de 1% par rapport à la même période de l’année précédente. Le bénéfice net avant l’imposition des taxes du Pilier Deux a atteint 13,9 milliards QAR (3,8 milliards USD), soit une hausse de 9% par rapport à Septembre 2024.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 33,3 milliards QAR (9,1 milliards USD), soit une augmentation de 9% par rapport à la même période de l’année précédente ; reflétant ainsi la performance du Groupe à maintenir une croissance au niveau de diverses sources de revenus.

 

Le total des actifs au 30 Septembre 2025 a enregistré une augmentation de 9 % par rapport au 30 Septembre 2024 pour atteindre 1 389 milliards QAR (382 milliards USD), principalement due à la croissance des prêts et avances qui ont augmenté de 11% pour atteindre 1001 milliards QAR (275 milliards USD). Le volume des dépôts clientèle a augmenté de 6% par rapport au 30 Septembre 2024 pour atteindre 963 milliards QAR (264 milliards USD).

L’efficacité opérationnelle du Groupe QNB (mesurée par le ratio coût-revenu) a atteint 23.3%, soit l’un des meilleurs ratios parmi les grandes institutions financières de la région MEA.

Au 30 Septembre 2025, le taux des créances non-performantes a été maintenu à 2,9 %, soit l’un des taux les plus faibles des institutions financières de la région MEA, reflétant ainsi la haute qualité du portefeuille crédits du Groupe et la gestion efficiente du risque de crédit. Par ailleurs, le taux de couverture des créances douteuses s’est élevé à 100% reflétant la politique prudente adoptée par le Groupe par rapport aux créances non-performantes.

 

Le total des capitaux propres a progressé de 7 % par rapport à Septembre 2024 pour atteindre 121 milliards QAR (33 milliards USD). Le bénéfice par action a atteint 1,31 QAR (0,36 USD).

Le ratio d’adéquation des fonds propres (CAR) a atteint 19,5% au 30 Septembre 2025. Le ratio de liquidité à court terme (LCR) et le ratio structurel de liquidité à long terme (NSFR) ont atteint respectivement 151% et 105% au 30 Septembre 2025, dépassant ainsi les exigences minimales règlementaires de la Banque Centrale du Qatar et les exigences des réformes de Bâle III.  

 

Statistiques Groupe

Le Groupe QNB emploie plus de 31.000 collaborateurs répartis sur plus de 900 sites, à travers 28 pays dans 3 continents et dispose de plus de 5.000 distributeurs automatiques de billets

 

08/10/2025 | 15:00
2 min
0 Commentaire(s)
Contenus Sponsorisés
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019 Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de 36 % de réduction sur tout le réseau
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de linfrastructure mondiale en matière dAI
QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025 QNB publie ses résultats du troisième trimestre 2025
sur le fil
22:02
Gabés, Saïed, Tebboune, SchengenLes 5 infos du week-end
21:37
Tunisie : le déficit commercial atteint près de 16,8 milliards de dinars à fin septembre 2025
21:25
France - La nouvelle composition du gouvernement Lecornu annoncée par lÉlysée
19:16
Riadh Jrad sen prend aux « mercenaires de George Soros »
19:12
Décès du journaliste palestinien Salah Al-Jafarawi à Gaza
18:35
France - Lecornu cherche à former un gouvernement sous tension
17:44
Gabès : lélu Mohamed El Kou pointe la responsabilité du ministère de lIndustrie et du GCT
16:05
GCT : la Fédération de la pétrochimie tire la sonnette dalarme et prône une transition verte
15:02
Schengen : le nouveau contrôle automatisé des frontières démarre le 12 octobre 2025
12:54
Plus de onze tonnes de produits alimentaires dangereux retirées du marché
11:43
Colère à Sousse : sous la pression des usagers, la SNCFT rétablit la desserte SousseTunis
11:12
Gabès : le conseil local appelle au calme et à la raison
10:52
25 organisations nationales dénoncent lécocide à Gabès et affichent leur totale solidarité avec la population
10:13
Météo Tunisie - Pluies et orages locaux attendus sur plusieurs régions du pays
22:36
« Pas de surenchères ni dinstrumentalisations » : Saïed tente de reprendre la main sur la crise de Gabès
22:03
Trump et al-Sissi coprésideront un sommet de la paix à Charm el-Cheikh pour stabiliser Gaza
20:18
Stop Pollution et des organisations locales exigent une action radicale et immédiate à Gabès
Tous les Articles
Suivez-nous
Dans la même Rubrique
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
Vibrez avec lATB et Visa International à loccasion de la Coupe dAfrique des Nations
10/10/2025
0
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de...
Samsung et OpenAI annoncent la conclusion dun partenariat stratégique pour accélérer les progrès de...
09/10/2025
0
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
Ooredoo Tunisie obtient la certification ISO 22301:2019
09/10/2025
0
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de...
Nouvelair célèbre son 36ème anniversaire et remercie ses passagers avec une offre exceptionnelle de...
09/10/2025
1
Horaires de prières
Tunis
Fajr
Dhohr
Asr
Maghreb
Icha
Ariana Béja Ben Arous Bizerte Gabes Gafsa Jendouba Kairouan Kasserine Kebili La Manouba Le kef Zaghouen Mahdia Médenine Mounastir Nabeul Sfax Sidi Bouzid Siliana Sousse Tatouine Tozeur Tunis