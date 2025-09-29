alexametrics
lundi 29 septembre 2025
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
25/09/2025
Orange Tunisie célèbre la 12ᵉ édition de Smart Day, la Journée du Savoir
Orange Tunisie a organisé la 12ᵉ édition de Smart Day, une cérémonie emblématique dédiée à la valorisation du savoir et de l’excellence. Cet événement, devenu une véritable tradition au sein de l’entreprise, met à l’honneur les enfants des collaborateurs qui se sont distingués par leurs brillants résultats scolaires et universitaires.

Cette année encore, 120 lauréats ont été récompensés pour leurs performances exceptionnelles :

  • 60 élèves de la 6ᵉ année,
  • 30 élèves de la 9ᵉ année / Brevet,
  • 21 lauréats du Baccalauréat,
  • 9 étudiants pour leurs réussites universitaires.

À travers Smart Day, Orange Tunisie illustre son engagement à encourager l’effort, à célébrer la réussite et à soutenir les jeunes générations dans leur parcours éducatif. L’événement témoigne également de la volonté de l’entreprise d’inscrire ses valeurs de solidarité et d’inclusion au cœur de ses actions.

Stéphane Varret, Directeur Général d’Orange Tunisie, a déclaré : « Chez Orange Tunisie, nous sommes convaincus que l’éducation est la clé de l’avenir. Avec Smart Day, nous célébrons l’excellence et l’effort, mais notre engagement va bien au-delà. Je pense à des initiatives comme le Challenge PFE, qui encourage  la créativité et l’innovation des jeunes étudiants tunisiens, en leur donnant l’occasion de transformer leurs projets académiques en opportunités concrètes de développement et d’épanouissement professionnels ou encore notre Programme des Écoles Numériques, qui permet de lutter activement contre le décrochage scolaire dans toutes les régions du pays, afin d’offrir aux jeunes les mêmes chances de réussir et de construire leur avenir. »

Habib Latrach, Directeur des Ressources Humaines d’Orange Tunisie, a ajouté : « Smart Day est bien plus qu’une cérémonie de reconnaissance : C’est une illustration concrète de notre vision RH, qui place l’humain et le développement des talents au cœur de notre stratégie. En célébrant les réussites des enfants de nos collaborateurs, nous valorisons l’importance de l’éducation, de l’effort et de la persévérance, mais aussi l’engagement de leurs parents au sein d’Orange Tunisie. Nous sommes convaincus que la réussite individuelle nourrit la réussite collective, et qu’ensemble nous construisons une entreprise plus forte, tournée vers l’avenir. »

En conjuguant la célébration des réussites individuelles et ses initiatives pour l’inclusion numérique, Orange Tunisie réaffirme son rôle d’acteur engagé pour l’égalité des chances et le développement d’une société plus équitable.

 

