DONGFENG passe à la vitesse supérieure en Tunisie et présente sa nouvelle gamme de véhicules à énergie nouvelle

Le vendredi 19 septembre, NIMR, le concessionnaire officiel de DONGFENG en Tunisie, a organisé un événement de grande envergure pour présenter sa nouvelle gamme de véhicules à nouvelle énergie. C'est dans son showroom d'Aïn Zaghouan, en banlieue nord de Tunis, que la marque a dévoilé ses modèles, marquant le début d'une nouvelle ère pour la marque DONGFENG en Tunisie.

Lors de cet événement, trois nouveaux modèles ont été présentés: la citadine BOX, un véhicule entièrement électrique, et deux berlines, la SHINE MAX HEV, un modèle hybride, et la SHINE, une version essence de la SHINE MAX HEV.

Les véhicules sont couverts par une garantie de 5 ans ou 150 000 km, incluant une garantie de 8 ans sur la batterie. Les modèles BOX et SHINE MAX HEV, qui sont des véhicules à énergie nouvelle, ont été commercialisés en Europe après avoir obtenu une évaluation de 5 étoiles aux tests NCAP.

Lors de la cérémonie, M. Slim Driss, Directeur Général de NIMR, a indiqué que le lancement de cette nouvelle gamme est : « une nouvelle page qui s’ouvre pour la concession: celle des nouvelles énergies. L’électrification et les solutions de mobilité durable ne sont pas seulement une tendance mondiale, elles sont une nécessité pour nos sociétés et pour nos enfants. Avec DONGFENG, nous sommes prêts à relever ce défi et à inscrire la Tunisie dans cette dynamique d’avenir ».





DONGFENG BOX : la citadine électrique accesible à tous !

Avec son design séduisant et distinctif, la DONGFENG BOX se démarque immédiatement. Elle affiche un profil rectiligne adouci par des rondeurs, des teintes vives et une signature lumineuse moderne. L'intérieur est tout aussi réfléchi. L'habitacle, épuré et élégant, intègre des touches de couleurs qui lui confèrent un style résolument joyeux.

La DONGFENG BOX est conçue pour être pratique. Une large console centrale offre de nombreux rangements, et les dossiers des sièges peuvent s'incliner pour créer une surface plane avec les sièges arrière, optimisant l'espace pour le transport d'objets longs. Son coffre, d'une capacité de 326 litres, vient compléter ses atouts pour une utilisation quotidienne.

En ce qui concerne la sécurité, la DONGFENG BOX est équipée de 06 airbags et d'une suite complète de systèmes d'aide à la conduite de niveau 2.

La DONGFENG BOX est disponible en deux versions. La première, la BOX 330 Km, est équipée d'une batterie de 31.4 kWh et proposée au prix de 49.990 DT. La seconde, la BOX Style+, a une batterie plus puissante de 42.3 kWh et est proposée à un prix de 56.990 DT.

DONGFENG SHINE MAX Hybride : le prestige éco-responsable

La DONGFENG SHINE MAX HEV est une berline hybride qui allie élégance, performance et efficacité énergétique. Son design sportif de type "fastback" est rehaussé par une calandre audacieuse et des phares Full LED.