Amen Invest, une nouvelle identité pour de nouvelles ambitions

Acteur majeur du marché financier depuis 1994, Amen Invest est fière d’annoncer l’évolution de son identité visuelle, portée par de nouvelles valeurs et la refonte complète de son site web.

Depuis plus de 30 ans, Amen Invest accompagne les particuliers comme les professionnels dans leurs projets d’investissement, en leur proposant des solutions sur mesure en intermédiation boursière, gestion de portefeuille et conseil financier.

Arborant désormais les couleurs vert et bleu, en parfaite harmonie avec celles de sa maison mère, Amen Bank, la nouvelle identité visuelle d’Amen Invest traduit un souffle de renouveau et d’audace.

Elle marque le passage des anciens tons rouge et gris vers une image plus moderne et innovante, reflet de son engagement à offrir à ses clients confiance, proximité et performance.

Le vert incarne la solidité, la prospérité et la proximité avec ses clients, tandis que le bleu exprime la fiabilité, la transparence et l’ouverture vers l’avenir.

Cette nouvelle identité s’affirme également à travers le nouveau site web, qui reflète pleinement les couleurs, les valeurs et la vision de l’entreprise.

Il s’inscrit dans la continuité des actions engagées pour renforcer l’organisation, optimiser le système d’information, accélérer la digitalisation et proposer des solutions toujours plus personnalisées, adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Avec ce lancement, Amen Invest franchit une nouvelle étape et ouvre un chapitre inédit de son histoire, déterminée à repousser les limites de l’expérience client et à offrir des services toujours plus fluides, rapides et performants, en phase avec les défis d’un monde financier en constante évolution.