Le lycée privé Al Amal de Mégrine célèbre quarante ans de réussite et d’excellence

Le lycée privé Al Amal de Mégrine a célébré, le mardi 22 juillet 2025, deux événements majeurs : la réussite de ses élèves au baccalauréat promotion 2024-2025 et le 40e anniversaire de la fondation de l’établissement. Une double occasion marquée par une cérémonie festive organisée à l’espace Vienna Events House à Ben Arous, en présence de l’équipe éducative, des familles, d’anciens élèves, de représentants des médias et de plusieurs invités de marque.

Fondé par Abdelatif Khamassi, le lycée Al Amal s’est imposé au fil des décennies comme une institution de référence dans le paysage de l’enseignement privé en Tunisie. Fier de ce parcours, le fondateur a salué, dans son discours, la fidélité des familles et l’engagement du corps enseignant.

« Notre établissement accueille souvent des élèves en difficulté ou découragés, que nous accompagnons dans un cadre motivant et structuré. Grâce à une pédagogie rigoureuse et un encadrement humain, près de 5.000 élèves ont décroché leur baccalauréat au cours des quarante dernières années », a-t-il déclaré.

Cette année encore, cent nouveaux bacheliers viennent enrichir ce palmarès. Le directeur de l’établissement, Rafik Khamassi, a souligné les efforts continus déployés pour garantir un accompagnement de qualité, alliant excellence académique et soutien psychologique.

Moment fort de la soirée : Imen Khamassi a annoncé l’octroi d’une année universitaire gratuite à l’Université privée des Sciences de gestion et de la technologie (UPES) pour tous les nouveaux diplômés. Un geste symbolique saluant leur réussite et encourageant la poursuite de leurs études. L’UPES, reconnue pour la qualité de ses formations en informatique, gestion et économie, est certifiée ISO 9001:2015 et ISO 21001:2018.

La cérémonie a également rendu hommage aux enseignants et aux membres du personnel, salués pour leur dévouement et leur contribution à la réussite de l’établissement. Les bacheliers ont ensuite été appelés à recevoir leurs diplômes dans une ambiance chaleureuse, rythmée par les applaudissements et la musique.

Des témoignages d’anciens élèves, devenus aujourd’hui des professionnels accomplis, ont été projetés à l’écran, transmettant un message fort de reconnaissance et d’inspiration à la nouvelle génération.

Au-delà des chiffres, cette célébration a mis en lumière l’âme d’un établissement porté par une vision éducative fondée sur la confiance, la persévérance et l’espoir – fidèle à son nom : Al Amal.