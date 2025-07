Publication des indicateurs d’activité trimestriels de la BIAT au 30 juin 2025

La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 juin 2025 qui font ressortir les résultats suivants :

- Un PNB de 787,5 millions de dinars ;

- Des charges opératoires de 355,1 millions de dinars ;

- Des encours de dépôts de 20 950,2 millions de dinars ;

- Des encours de crédits nets de 13 016,1 millions de dinars ;

- Un coefficient d’exploitation de 45,1%.

Ces résultats confirment la solidité financière de la BIAT ainsi que la pertinence de sa stratégie axée sur l’accompagnement de ses clients et la création de valeur durable.

Dans le prolongement de ses actions en faveur de la proximité client, la BIAT poursuit l’évolution de son réseau d’agences avec la généralisation du nouveau concept d’agences BIAT. Près de 60 agences ont déjà été modernisées, avec pour ambition de proposer aux clients des espaces conviviaux, adaptés aux nouveaux usages et centrés sur le conseil et le digital.

Dans le cadre de sa stratégie de développement du commerce extérieur et de renforcement de l’appui aux entreprises tunisiennes, un accord entre la BIAT et la BAD - Banque Africaine de Développement – a été annoncé. Il porte sur une ligne de crédit d’un montant de 50 millions de dollars. Il ambitionne de renforcer l’accompagnement des clients opérant à l’international et de faciliter l’émission d’instruments de « Trade Finance » à une plus large échelle et couverture géographique avec des conditions optimisées.

Dans le même esprit d’excellence, la BIAT s’est vu décerner en 2025 le titre de « Meilleure banque sur le marché de change en Tunisie » par le magazine international Global Finance. Cette distinction, reçue pour la cinquième année consécutive, illustre la qualité des solutions proposées, la réactivité des équipes et l’expertise technique mobilisée au service des entreprises.

La BIAT place la responsabilité sociétale au cœur de sa stratégie. Elle continue de promouvoir l’inclusion économique, la transition durable et l’entrepreneuriat féminin, notamment à travers l’organisation d’événements dédiés. Cela traduit la volonté de la banque de jouer un rôle actif dans la construction d’une société plus inclusive.

La BIAT poursuit ainsi son développement en capitalisant sur ses forces : un réseau de 206 agences, une expertise reconnue dans les métiers de la finance et un engagement fort envers ses parties prenantes. Elle réaffirme, à travers ces résultats, sa volonté de rester un acteur de référence au service du développement économique et social de la Tunisie.