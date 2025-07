« Délice Football Cup » : une véritable aventure sportive et humaine

Imprimer

Fidèle à son image d’entreprise citoyenne engagée, Délice continue de placer la jeunesse au cœur de ses priorités.

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’encadrement et de l’épanouissement des jeunes talents, la marque a lancé, en collaboration avec la Fédération Tunisienne de Football et la Fédération Tunisienne des Sports Scolaires et Universitaires, un tournoi national de football : la « Délice Football Cup ».



Ce tournoi s’adresse aux élèves âgés de 10 à 12 ans, membres des équipes scolaires réparties à travers tout le pays. Il a sillonné les 24 gouvernorats de Tunisie, mobilisant chaque week-end 16 équipes, chacune comptant en moyenne 16 joueurs, pour les compétitions régionales visant à désigner les champions de chaque gouvernorat.

Tout au long de la saison, lors de ses 24 escales, le tournoi a mobilisé plus de 6 000 élèves passionnés de football, ainsi que des centaines d’encadreurs et d’éducateurs physiques.

Une finale nationale à la hauteur de l’événement

Les 24 champions régionaux se sont ensuite affrontés dans des tournois sectoriels qualificatifs pour accéder à la grande finale nationale, organisée le vendredi 27 juin 2025 au stade Chedly Zouiten à Tunis.

Après un long et palpitant parcours, les huit équipes scolaires suivantes se sont qualifiées pour cette grande finale de la Délice Football Cup 2025 :

École primaire Okba Ibn Nafaâ – Sfax

École primaire Ennasra – Tozeur

École primaire Rajraj – El Hamma

École primaire Habib Bourguiba – El Krib

École primaire El Baladia – Mannouba

École primaire Sahloul – Sousse

École primaire Ibn Khaldoun – El Alia

École primaire Al Mansourah – Kairouan

Un événement sportif et festif au stade Chedly Zouiten

Le choix du stade mythique de Chedly Zouiten pour accueillir la finale a permis aux 128 jeunes joueurs des huit équipes qualifiées, ainsi qu’à leurs accompagnateurs et leurs familles, de vivre une expérience inoubliable, riche en émotions et en partage.

Au-delà des rencontres sportives, un programme d’animations variées a été proposé : ateliers de jeux, concours, activités ludiques, avec la participation exceptionnelle des anciens internationaux Ayadi Hamrouni et Ali Zitouni.

Des aménagements spécifiques ont été mis en place sur le terrain pour accueillir les espaces d’animation et d'activités, ainsi que les aires de compétition où se sont disputés les matchs éliminatoires.

Les huit équipes qualifiées ont été réparties en deux groupes de quatre pour une phase de poules. Les deux premières équipes de chaque groupe se sont ensuite affrontées lors des demi-finales.

Ce sont finalement les équipes de l’École primaire Al Mansourah – Kairouan et de l’École primaire El Baladia – Mannouba qui ont accédé à la grande finale.

À l’issue d’un match intense, disputé dans d’excellentes conditions, c’est l’École primaire Al Mansourah – Kairouan qui a remporté la finale sur le score de 1-0, grâce à un superbe but du talentueux Ahmed Aziz Laajimi, décrochant ainsi la Délice Football Cup 2025 !

En plus du trophée et des médailles, les 16 joueurs composant l’équipe championne ont reçu un ordinateur chacun, un outil précieux pour les accompagner dans leurs études.

Les joueurs de l’équipe finaliste, EP El Baladia – Mannouba, ont également été récompensés, chacun recevant une tablette.

Une compétition unique

Heureux du succès de cette journée exceptionnelle, Mejdi Ayache, responsable média au sein du Groupe Délice, a déclaré :

« Nous sommes pleinement satisfaits de la réussite de ce tournoi, qui a été une véritable aventure humaine pour des milliers de jeunes issus de toutes les régions du pays. Plus qu’une simple compétition sportive, il s’agit d’une initiative qui a permis aux élèves de vivre leur passion pour le football tout en intégrant des valeurs essentielles. »

« À travers cet événement, Délice réaffirme sa volonté d’encourager la pratique du sport en Tunisie et de transmettre aux jeunes générations les valeurs du fair-play, du partage et de la citoyenneté. »