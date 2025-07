Un nouveau Brand Shop Samsung s’installe aux Jardins de Carthage pour rapprocher la technologie du quotidien

Fidèle à sa promesse d’offrir une technologie accessible et utile à tous, Samsung Electronics Tunisie ouvre un tout nouvel espace de 260 m² aux Jardins de Carthage. Ce 11ᵉ Brand Shop vient étoffer le réseau de la marque en Tunisie et pose un jalon supplémentaire dans sa stratégie de proximité avec ses clients.

Pensé comme un véritable showroom expérientiel, ce Brand Shop va bien au-delà de l’exposition de produits : il invite à explorer comment les innovations Samsung s’intègrent, pas à pas, dans la vie de chacun pour la rendre plus simple, plus intuitive et plus connectée.

Une ouverture sous le signe de la découverte et du partage

L’inauguration, organisée dans une atmosphère immersive et conviviale, a rassemblé médias, influenceurs et partenaires de confiance. Au fil du parcours, les invités ont pu découvrir différentes zones d’expérimentation : une kitchenette connectée, orchestrée grâce à SmartThings, qui illustre le potentiel d’un foyer intelligent ; une cabine WindFree™ qui démontre un rafraîchissement homogène sans courant d’air ; et un corner mobile regroupant près de 16 appareils Galaxy, dont les tout derniers smartphones boostés par Galaxy AI, ainsi que les montres et tablettes pensées pour soutenir la curiosité et la productivité des « confident explorers ».

À l’étage, les visiteurs ont pu explorer l’univers Life Care, où réfrigérateurs connectés, fours multifonctions et lave-linge intelligents mettent en avant une vision de la maison plus pratique, plus saine et plus sûre. Côté divertissement, le salon high-tech expose les performances des téléviseurs Samsung, alliant fluidité de jeu, qualité d’image 4K et immersion sonore.

Bong Wan Kim, Directeur Général de Samsung Electronics Tunisie, souligne : « Avec ce Brand Shop, nous créons un environnement qui dépasse le simple commerce : c’est un lieu où nos clients expérimentent et s’approprient la technologie Samsung dans leur quotidien. »

Wissem Koubaa, Gérant du Brand Shop, ajoute : « Notre ambition est de transformer chaque visite en une expérience riche et personnalisée, où l’accompagnement et l’écoute sont essentiels. »

Yasmine Ben Slimane, MX Communication Manager, conclut :« Chez Samsung, nous plaçons la relation humaine au centre : l’écoute et l’accompagnement font toute la différence pour donner du sens à la technologie. »

Samsung Location : la location sans engagement pour plus de liberté

Nouveauté marquante : Samsung dévoile également Samsung Location, un service de location flexible, disponible dans ses Brand Shops de CUN, Megrine, Marsa et Jardins de Carthage. Une offre qui permet d’utiliser les derniers smartphones Galaxy, téléviseurs QLED ou appareils électroménagers connectés, sans engagement et à coût maîtrisé.

Wissem Koubaa précise : « Cette solution répond aux nouveaux modes de consommation : avoir accès à l’innovation sans contrainte, en toute liberté et de façon responsable. »

Avec ce nouveau Brand Shop, Samsung continue de faire de l’innovation une alliée pour un quotidien plus fluide, plus serein et à la portée de chacun.