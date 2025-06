OneTech lance son premier rapport de durabilité dans le cadre de son plan RSE "OneTech OneEarth"

Le Groupe OneTech est fier d’annoncer le lancement de son premier rapport de durabilité, marquant une étape majeure dans la mise en œuvre de son nouveau programme global pour la durabilité baptisé "OneTech OneEarth".

Ce rapport inaugural reflète l’engagement du Groupe à inscrire l’inclusion et la durabilité au cœur de ses activités industrielles et technologiques. Il présente de manière transparente les actions entreprises, les progrès déjà réalisés et les objectifs visés en matière d’empreinte environnementale, d’engagement sociétal et de gouvernance responsable (ESG).

"Avec OneTech OneEarth, nous affirmons notre volonté de contribuer activement à un avenir plus durable. Ce rapport est un acte de responsabilité, mais aussi une invitation à nos parties prenantes à bâtir avec nous une croissance durable et inclusive." déclare Mr Hedi SELLAMI, Directeur Général de OneTech.

Une politique RSE articulée autour de trois piliers

Environnement : Réduire, Optimiser, Régénérer

OneTech s’engage pour une industrie plus propre avec une démarche proactive de réduction de sa consommation énergétique, l’intégration d’énergie verte, des initiatives concrètes en faveur de l’économie circulaire, la réduction de son empreinte carbone et une gestion durable de l’eau ainsi que des déchets.

Social : Progresser avec nos équipes et nos territoires

Fort de ses 4 600 collaborateurs, le groupe développe une politique sociale axée sur la parité, la sécurité, la sensibilisation continue, la diversité, le bien-être, le développement des compétences, un fort ancrage territorial et des actions de solidarité, notamment dans l’éducation et la santé.

· Gouvernance : Intégrité, Transparence, Responsabilité

OneTech renforce la rigueur de sa gouvernance avec un code éthique strict, une politique anticorruption active, la sécurité de l’information et des conseils d’administration diversifiés et indépendants, garants d’un pilotage exemplaire.

Ce premier rapport ESG, aligné sur les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, les standards du Global Reporting Initiative (GRI) et le guide ESG de la Bourse de Tunis, vient appuyer la transformation stratégique du Groupe. Ce programme incarne l’ambition de OneTech de bâtir un modèle industriel résilient, responsable et créateur de valeur durable.

Le document complet est accessible sur notre site internet : www.onetech-group.com/durabilite