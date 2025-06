BTK Bank dévoile son nouveau service « Super Facilité », une nouvelle ère de Buy Now Pay Later en Tunisie

Imprimer

Payer par facilité, en moins d’une minute, sans paperasse ni déplacement, est désormais possible grâce à Super Facilité.

BTK BANK est fière d’annoncer aujourd'hui le lancement de "Super Facilité", une nouvelle modalité de paiement fractionné pensée pour démocratiser l’accès au paiement par facilité, en le rendant instantané, simple et inclusif et conçue pour répondre aux attentes d'une clientèle en quête d’alternative flexible permettant d’étaler les paiements en toute simplicité.

BTK Bank révolutionne le paiement fractionné avec Super Facilité

L'innovation majeure réside dans la rapidité d’accès aux paiements par facilité et l’automatisation de l’octroi :

En moins d'une minute et à travers Super Facilité, le client planifie son paiement sur l'application et le finalise instantanément chez tout commerçant équipé par un TPE ou même sur les sites e-commerce, garantissant une accessibilité maximale.

Le contrôle total est laissé au client : il sélectionne librement, par un simple scroll, la durée de remboursement (de 2 à 12 fois) et la date de prélèvement mensuel.

Sans délai d'attente, formalités ou déplacement en agence : Les clients éligibles disposent automatiquement d'un plafond utilisable immédiatement. Ce plafond peut atteindre jusqu’à 40 000 TND et les critères ont été assouplis pour favoriser une inclusion financière élargie, couvrant différentes tranches salariales.

Ce n’est certes pas la première offre de paiement différé, mais « Super Facilité » s’impose comme la première solution DIGITALE de Buy Now Pay Later en Tunisie.

Autre singularité : aucune carte additionnelle n’est requise. Le paiement par facilité s’effectue directement avec la carte bancaire habituelle du client, évitant ainsi la multiplication des cartes, tout en valorisant les cartes BTK BANK par l’élargissement de leurs fonctionnalités.

Un levier pour l’économie et l'inclusion financière

Au-delà de l'innovation technologique, BTK Bank confirme à travers "Super Facilité" sa démarche de soutien à l'activité économique à travers un mécanisme à la fois sécurisé pour la banque et conçu pour répondre aux besoins des acteurs économiques en matière de trésorerie.

- Pour les particuliers, cette solution constitue un outil de financement intelligent et accessible, facilitant les achats généralement difficiles à effectuer au comptant.

-Pour les vendeurs de biens et services, qu’il s’agisse de commerçants, prestataires, établissements éducatifs, de santé, de tourisme, ou d’autres opérateurs, ils bénéficient d’un règlement immédiat sur des règlements habituellement différés.

Côté inclusion financière, Super Facilité en tant que booster de ventes, contribuera à l’augmentation du taux d’équipement des TPE et au renforcement de l’usage des paiements par carte bancaire. Il permettra de manière directe à l’accroissement de l’usage des Wallets étant donné que ce service est intégré dans l’application BTK PAY initialement proposée comme solution de Mobile Payment.

Ce choix transforme donc BTK PAY en la 1ère application mobile en Tunisie combinant une fonctionnalité de Buy Now Pay Later et un Wallet.

À cette occasion, l’application a été entièrement repensée La refonte a porté sur la clarté des interfaces, leur ergonomie et leur simplicité d’usage afin de garantir une expérience utilisateur intuitive.

Un positionnement stratégique au cœur de l'innovation bancaire

Instantanée, flexible et inclusive, Super Facilité incarne l’engagement de BTK Bank à accompagner l’évolution des usages et à moderniser en profondeur l’offre bancaire.

Ce lancement s’inscrit dans une stratégie claire visant à proposer des produits et services performants et à forte valeur ajoutée pour l’ensemble de l’écosystème, tout en repositionnant la banque à l'avant-garde de l'innovation financière en Tunisie.

Il contribue également à accélérer la transition vers une économie plus connectée et ouverte aux nouveaux usages.

BTK Bank : une stratégie de transformation qui porte ses fruits

En misant sur des talents jeunes occupant des postes clés, mobilisés autour d’un pipeline de projets innovants pilotés sous l’égide d’une gouvernance solide, BTK Bank récolte les premiers résultats concrets de son plan de transformation stratégique lancé fin 2021.

Avec un réseau d’agences en constante évolution pour renforcer la proximité client, un enchaînement de lancements de produits et services innovants, une digitalisation du front et du back-office, un investissement stratégique dans l’infrastructure technologique pour gagner en agilité, une gouvernance des données et une volonté collective d’aller de l’avant, BTK Bank confirme, après trois exercices consécutifs positifs, la dynamique de redressement engagée et la solidité de sa trajectoire.