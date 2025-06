La BT à vos côtés à bord des ferries CTN, de Marseille et Gênes jusqu’à la Tunisie « Plus qu’un voyage, un retour accompagné »

Dans le cadre de sa stratégie de proximité et d’engagement envers les Tunisiens Résidents à l’Étranger (TRE), la Banque de Tunisie innove en allant littéralement à leur rencontre… en mer. En effet, elle participera aux traversées maritimes organisées avec la CTN à destination de Marseille et de Gênes* durant la saison estivale 2025 (du 17 juin au 30 juillet 2025), une initiative visant à renforcer les liens avec cette clientèle privilégiée.

Écoute et proximité : la BT toujours plus proche, même en mer

Consciente de l’importance de la diaspora tunisienne dans le développement économique du pays, la Banque de Tunisie souhaite se rapprocher davantage de cette communauté en lui offrant un accueil personnalisé dès son embarquement vers la Tunisie. Une équipe dédiée sera présente à bord pour informer, conseiller et proposer des solutions bancaires adaptées aux besoins spécifiques des TRE.

Des offres exceptionnelles à découvrir à bord

À cette occasion, des préouvertures de comptes seront possibles sur place, avec un accompagnement sur mesure. Nos compatriotes pourront également découvrir le Pack “AZIZ FI BLEDI”, une offre exclusive spécialement conçue pour les Tunisiens résidant à l’étranger, combinant services bancaires, facilités d’accès et avantages tarifaires.

Des promotions exceptionnelles seront proposées pendant toute la durée de l’opération, incluant notamment la gratuité des frais du pack** ainsi que celle des virements reçus depuis l’étranger.

Grand jeu concours au programme

Afin de rendre l’expérience encore plus conviviale et festive, la Banque de Tunisie prévoit la distribution de cadeaux ainsi que l’organisation d’un grand jeu « Offre Traversée 2025 – Pack Aziz Fi Bledi »***, permettant aux heureux gagnants de remporter des livrets d’épargne alimentés d’un montant attractif.

Pour participer, il suffit de s’approcher des collaborateurs BT présents sur les navires ou de se rendre au stand BT installé sur place.

Une stratégie digitale tournée vers l’avenir

La BT consolide ainsi sa position en tant que banque de référence des TRE, une banque innovante qui place le digital au cœur de sa stratégie, à travers notamment la mise en place de demandes de crédit en ligne et l’ouverture de comptes à distance pour les TRE.

Contact :

Email : TRE@BT.COM.TN

Call Center : 81 10 12 12

(*) 12 traversées en Juin et juillet 2025 à bord du « Tanit » et de « Carthage » : 6 traversées en aller-retour Marseille et 6 traversées en aller- retour Gênes

(**) Gratuité des frais du pack pendant une année

(***) Jeu sans obligation d’achat dont le Règlement est déposé chez le notaire maître OKBA EL HECHMI, sis au 47 Avenue Farhat Hached, Tunis