La Société Kahloun Immobilière a le plaisir de vous inviter à une journée exceptionnelle consacrée à la découverte de ses projets en bord de mer : la Résidence Bousten, située à quelques pas de la plage de Hammamet, et la Résidence Costa, en front de mer à Chott Mariem, Sousse.

L’événement se déroulera le mercredi 18 juin 2025, à l’Hôtel IBIS Sfax, avenue Majida Boulila, de 9h à 17h30.

Cliquez ici pour confirmer votre présence

Ce rendez-vous est une belle occasion de découvrir les plans de nos appartements, de rencontrer notre équipe de conseillers et d’obtenir des réponses personnalisées à toutes vos questions. Vous aurez également la possibilité de réserver sur place votre futur appartement et de recevoir un cadeau surprise.

Nos deux résidences offrent un standing élevé et intègrent les dernières innovations en domotique et smart home, pour un confort au quotidien. Que vous cherchiez une résidence principale, un pied-à-terre pour les vacances ou un projet d’investissement, profitez de cette journée pour faire le bon choix, au plus près de la mer.