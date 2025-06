Attijari bank renforce son engagement en matière dinclusion financière avec le lancement de sa nouvelle application mobile

Attijari bank, fidèle à sa mission de rendre les services bancaires accessibles à toutes et à tous, annonce aujourd’hui le lancement de sa nouvelle application mobile Attijai UP. Conçue autour des besoins réels des utilisateurs, cette solution digitale incarne une approche résolument centrée sur le client et l’inclusion.

Fruit de plusieurs mois de co-construction avec des clients issus de divers horizons, Attijari Up, marque une étape majeure dans sa stratégie d’innovation autour de l’expérience mobile banking. Elle s’appuie sur une technologie de pointe pour offrir une expérience fluide, sécurisée et personnalisée, accessible à l’ensemble des clientèles.

« Ce lancement traduit notre volonté de bâtir une banque plus proche, plus humaine et plus inclusive » déclare son Directeur Général M. Said Sebti « Nous avons placé nos clients au cœur de chaque décision de développement, avec une attention particulière portée à l’accessibilité, à la clarté des parcours et à la diversité des usages ».

Une application pensée pour tous

Interface inclusive : navigation simplifiée, contrastes visuels renforcés, compatibilité avec les lecteurs d’écran.

Accompagnement humain renforcé : messagerie sécurisée avec conseillers, assistance téléphonique par le call centre, prise en charge par le Centre de Relation Clients, tutos et guides ludiques.

Offres adaptées : alertes personnalisables, fonctionnalités pensées pour prévenir des dépassements pour une gestion de comptes optimisée.

Une approche évolutive et participative

Cette première version de l’application constitue un Minimum Viable Product (MVP), amenée à s’enrichir progressivement de nouvelles fonctionnalités et options de personnalisation. Attijari bank encourage ses clients à faire part de leurs retours et suggestions, dans une logique d’amélioration continue et de co-construction. Cette démarche vise à consolider une relation durable fondée sur l’écoute, la confiance et l’innovation partagée.