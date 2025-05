Les prix du cuivre résistent aux défis macroéconomiques grâce à des perspectives favorables à long terme

Imprimer

Les matières premières constituent une pierre angulaire de l’économie mondiale, alimentant les processus concrets qui soutiennent les aspects physiques de la vie moderne. Parmi l’ensemble des matières premières, le cuivre se distingue comme le métal de base le plus activement échangé au monde. Apprécié pour sa conductivité électrique inégalée et sa polyvalence, il est indispensable à des secteurs tels que la construction, les infrastructures, les transports et les biens durables.

Au-delà de son utilité industrielle, le prix du cuivre est depuis longtemps considéré comme un indicateur avancé de la dynamique économique. En effet, les variations de la demande de cuivre précèdent souvent les évolutions de l’activité économique globale, ce qui en fait un baromètre prisé des tendances d’investissement et des cycles économiques. Cette capacité prédictive lui a valu le surnom de « Dr Cuivre », comme s’il détenait un doctorat en économie, pour sa capacité perçue à diagnostiquer les tendances économiques.

Les prix du cuivre ont clairement franchi leur fourchette de négociation historique, s’établissant désormais autour de 4,6 USD la livre – une nette progression au-delà des sommets précédents observés à la fois après la crise financière mondiale et lors du boom des investissements post-Covid.

Cette percée est particulièrement remarquable compte tenu de la détérioration récente du sentiment concernant la croissance mondiale, après les droits de douane « Liberation Day » imposés par l’administration Trump, qui auraient pu freiner la demande.

Au lieu de cela, la résilience du cuivre souligne une force structurelle plus profonde.

Naturellement, ces mouvements récents soulèvent la question : les prix du cuivre sont-ils exagérément élevés et sur le point de subir une correction significative, en raison du ralentissement attendu de la croissance mondiale, ou entrons-nous dans une nouvelle ère de prix du cuivre durablement élevés ?

Tout en reconnaissant que le cuivre reste sujet à des épisodes de volatilité et fait face à des pressions notables – notamment dues à un ralentissement de l’urbanisation et à une évolution moins favorable du marché immobilier en Chine – nous supposons que des forces séculaires puissantes ou de long terme sont désormais les moteurs dominants des prix.

Dans cet article, nous présentons trois moteurs séculaires clés qui, selon nous, soutiendront une demande robuste de cuivre et appuieront des prix élevés dans les années à venir.

Premièrement, divers indicateurs de valeur relative pointent vers un potentiel de hausse considérable pour le cuivre.

Malgré les gains nominaux récents, les prix du cuivre restent environ 13 % plus bas en termes réels (ajustés à l’inflation CPI des États-Unis) par rapport à leur sommet de 2008 pendant la crise financière.

Cela contraste fortement avec l’appréciation réelle marquée observée dans d’autres métaux comme l’or, le palladium et l’argent.



La trajectoire du cuivre a plutôt été similaire à celle de l’ensemble du complexe des matières premières, qui a également souffert de la pression des prix réels de l’énergie.

Cela suggère que le cuivre est « bon marché » et pourrait s’apprécier significativement avant que ne se manifeste une destruction de la demande.

Deuxièmement, la dynamique des changes est en passe de soutenir davantage les prix du cuivre.

Historiquement, le cuivre a montré une forte corrélation inverse avec le dollar américain – augmentant généralement lorsque le dollar s’affaiblit et diminuant lorsqu’il se renforce.

Le dollar s’est déjà déprécié de plus de 7,8 % par rapport à un panier de devises majeures depuis le début de l’année.

De plus, malgré cette dépréciation marquée, les évaluations des devises suggèrent encore que le dollar reste surévalué d’environ 18 %, indiquant un potentiel supplémentaire de baisse.

Un dollar plus faible renforcerait le pouvoir d’achat mondial pour les matières premières libellées en dollars comme le cuivre, stimulant la demande et apportant un vent favorable supplémentaire aux prix.

Troisièmement, les fondamentaux sous-jacents du marché pointent vers des pénuries de cuivre durables à moyen et long terme, ouvrant la voie à des prix structurellement plus élevés.

Du côté de la demande, la consommation de cuivre devrait fortement s’accélérer, portée non seulement par des tendances établies dans l’électrification et les infrastructures, mais de plus en plus par la croissance explosive des technologies liées à l’intelligence artificielle.

Le développement rapide des centres de données, des grappes de calcul haute performance et des infrastructures numériques à forte intensité énergétique alimente une flambée de la demande d’électricité, ce qui à son tour accroît le besoin en cuivre à travers les réseaux et lignes de transmission.

Du côté de l’offre, la situation reste contrainte.

Les stocks sont proches de leurs plus bas historiques, et les dépenses d’investissement des principaux producteurs de cuivre restent faibles, limitées par des processus d’autorisation complexes, une montée des risques géopolitiques et la pression des investisseurs pour maintenir la discipline en matière de capital.

Ce déséquilibre entre l’offre et la demande nécessitera probablement des prix plus élevés pour inciter à la prochaine vague de production.

Le rôle unique du cuivre dans le soutien à la fois de la transition énergétique et de la révolution de l’IA renforce son importance – et souligne les perspectives de force soutenue pour les années à venir.

Dans l’ensemble, les prix du cuivre sont susceptibles de se découpler des pressions macroéconomiques cycliques, grâce à des vents favorables puissants tels que des prix relatifs « bon marché », un soutien des marchés des changes et un équilibre offre-demande favorable dominé par des tendances industrielles à long terme.